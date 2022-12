Des poursuites sont menacées au milieu de la bagarre du centre d’entraînement de l’UFC (VIDEO)

Une vidéo est devenue virale montrant deux stars du MMA se battant à l’UFC Performance Institute

L’ancien challenger au titre de l’UFC, Jake Shields, a été qualifié de « nazi » par un autre combattant, Mike Jackson, qui, selon Shields, était un « raciste » dans une impasse sur les réseaux sociaux à la suite d’une bagarre à l’UFC Performance Institute de Las Vegas vendredi.

Une vidéo est devenue virale en ligne montrant Shields et Jackson s’engageant dans une confrontation aux prises à l’installation de l’UFC, les deux accusant par la suite l’autre de mentir lorsqu’on les interroge sur l’impulsion de la bagarre.

Selon divers rapports, les deux combattants se chamaillent sur les réseaux sociaux depuis un certain temps et cela a apparemment atteint son paroxysme vendredi – avec Jackson affirmant que Shields lui a craché deux fois au visage, et Shields alléguant que Jackson lui a donné un coup de poing après avoir défié lui à un combat.

Jackson a déclaré plus tard à MMA Fighting que Shields avait été banni de l’UFC Performance Institute à la suite de l’échange et qu’il prévoyait d’engager des poursuites judiciaires contre lui.

J’ai finalement rencontré la chienne Mike Jackson Il a rapidement découvert la différence entre appeler les gens nazis en personne ou sur Twitter Ce raciste a de la chance tant de gens étaient là pour sauver son pathétique cul raciste pic.twitter.com/90luT0YjfG – Jake Shields (@jakeshieldsajj) 16 décembre 2022

“Nous sommes dans un cadre professionnel“, a déclaré Jackson par la suite. “Je ne pensais pas vraiment qu’il allait mettre en péril son rôle au PI, mais je suppose qu’il s’en fichait complètement. La fragilité en lui, le nationaliste blanc en lui, c’était comme “Non”. C’est sur lui.”

Shields, cependant, a furieusement rejeté ces accusations.

« Je sais que je n’aurais pas dû faire ça. Mais le gars venait depuis des mois d’apparaître sur mon Twitter et de me traiter de nazi, ce qui est une diffamation totale.

“Je fais des affaires avec des Juifs, et donc ils me traitent de nazi, et les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas comme ça, mais et si je ne connaissais pas ces gens avec qui je travaillais ?

“Je pourrais perdre de grosses affaires s’il est assis là à dire aux gens que je suis un nazi et un suprémaciste blanc. C’est une telle calomnie. Je pourrais le poursuivre pour diffamation.”

Mdr! Pourtant, c’est vous qui saignez. Toute cette fragilité blanche a eu raison de toi, nazi. https://t.co/jVn5icPHQM -Mike Jackson, Esq. (@TheTruthJackson) 16 décembre 2022

Le clip vidéo du combat est bref mais les observateurs affirment qu’il a duré environ cinq minutes, Jackson admettant plus tard avoir arraché les yeux de Shields alors qu’il ne pouvait pas se libérer.

“Alors, bien sûr, je l’ai putain de frappé avec le [eye gouge] parce que j’essaie de lui arracher les yeux maintenant, parce que je me dis, mon frère, je n’ai pas demandé ça“, a déclaré Jackson.

“J’ai eu une bonne crevaison parce que j’ai vu quand il s’est levé, il avait du sang sur le visage.”

Shields, cependant, a déclaré qu’il ne pouvait pas ignorer les accusations que Jackson lui lançait.

“C’est une chose si un abruti veut me dire des conneries, je vais l’ignorer. Mais si un combattant me manque de respect et me traite de nazi et de nationaliste blanc et pense que ça va être cool, ce n’est pas le cas.

“J’ai donc dû donner une leçon à l’enfant. Je l’ai juste secoué comme la petite fille qu’il est et je l’ai giflé plusieurs fois avant de me faire retirer.”

Shields est un ancien prétendant au titre de l’UFC, tandis que Jackson est peut-être mieux connu pour sa victoire contre l’ancienne star de la WWE CM Punk.

L’UFC n’a pas encore commenté la situation.