Des poursuites judiciaires pèsent sur les projets éoliens offshore aux États-Unis, cherchant à les arrêter ou à les retarder

BRIGANTINE, New Jersey — Aux États-Unis, les opposants à l’éolien offshore attaquent ces projets en justice, cherchant à les annuler ou à les bloquer pendant des années dans des litiges coûteux.

Les affaires judiciaires représentent un autre obstacle que l’industrie naissante doit surmonter, en particulier le long de la côte Est, où l’opposition aux parcs éoliens offshore est forte et bien organisée.

Ils ajoutent un autre point de pression pour une industrie déjà aux prises avec des prix en hausse, des chaînes d’approvisionnement instables et une poignée de pannes d’éoliennes très médiatisées que les opposants utilisent comme preuve que les structures ne sont pas fiables et dangereuses, ce que l’industrie nie.

Selon l’American Clean Power Association, un groupe professionnel du secteur éolien offshore, 13 affaires sont en cours devant les tribunaux fédéraux concernant des projets éoliens offshore. Un nombre indéterminé de poursuites supplémentaires sont en cours devant les tribunaux des États, ont-ils ajouté.

Robin Shaffer est président de Protect Our Coast NJ, un groupe de citoyens qui a déposé de nombreuses poursuites dans le New Jersey contre deux projets offshore actuellement ou précédemment proposés.

Shaffer a déclaré que son groupe était au moins en partie responsable du sabordage de deux parcs éoliens du New Jersey proposés par Orsted que le géant éolien danois mis au rebut en octobre dernieraffirmant qu’ils n’étaient plus financièrement viables.

« L’un des avantages annexes de notre stratégie juridique est de semer le doute dans l’esprit des investisseurs des grandes entreprises qui entreprennent ces projets », a-t-il déclaré. « L’année dernière, nous avons vu Orsted renoncer à son engagement de construire Ocean Wind au large de la côte sud du New Jersey en raison de l’incertitude suscitée par deux poursuites que nous avons intentées, ainsi que par une autre intentée par le comté de Cape May. »

Les opposants à cette technologie évoquent la vision altérée de l’horizon par les éoliennes et les craintes concernant les effets de ces structures sur la vie marine. Ils évoquent également la hausse prévue des prix de l’électricité produite par les parcs éoliens et soulignent les récents effondrements d’éoliennes au large de Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts, et à Doggers Bank, au large des côtes anglaises, comme preuve que cette technologie est risquée.

Les partisans de l’éolien offshore affirment qu’il est nécessaire de lutter contre le changement climatique, qu’ils considèrent comme la principale menace pour l’océan et ses habitants.

« Les projets éoliens offshore sont soumis à des examens environnementaux rigoureux et à des processus d’autorisation, en plus d’une longue période de consultation publique », a déclaré Jason Ryan, porte-parole de la Clean Power Association. « La liste actuelle des projets éoliens offshore américains en cours de construction et de développement compte parmi les projets d’infrastructure les plus soigneusement planifiés et analysés de l’histoire des États-Unis ; nous sommes convaincus que leurs permis résisteront à un examen juridique minutieux. »

Paulina O’Connor, directrice exécutive de la New Jersey Offshore Wind Alliance, a déclaré que l’éolien offshore était nécessaire pour lutter contre le changement climatique.

« Au lendemain de l’un des étés les plus chauds jamais enregistrés, il est décevant de voir un autre procès frivole intenté par des personnes ayant des opinions opposées », a-t-elle déclaré à propos du procès le plus récent.

Cette action a été intentée vendredi par Save LBI, un autre groupe de citoyens du New Jersey. Il affirme qu’Atlantic Shores, le projet le plus avancé du New Jersey dans la voie de l’approbation, violerait les ordonnances sur le bruit lors du battage de pieux et de l’exploitation de centaines d’éoliennes. Le groupe dit avoir plusieurs autres poursuites en cours. Atlantic Shores a refusé de commenter.

D’autres litiges dans le New Jersey ont contesté le projet de parc éolien d’Orsted, désormais abandonné, allègement fiscal de l’État l’entreprise aurait reçu, et même la placement d’un câble d’alimentation Cela permettrait d’amener l’électricité du projet sur terre. Un groupe de villes de Jersey Shore a poursuivi Atlantic Shores, et des groupes de pêcheurs et de défense de l’environnement ont poursuivi deux agences fédérales supervisant les projets éoliens offshore. Ils font appel du rejet de leur plainte après qu’un juge a statué qu’ils n’avaient pas qualité pour agir.

Dans d’autres États, les opposants à l’éolien offshore se tournent également vers les tribunaux.

En mars, le National Legal and Policy Center, un groupe de surveillance conservateur de Virginie, a intenté un procès contre Dominion Energy et le gouvernement fédéral dans l’espoir de bloquer un parc éolien au large de Virginia Beach. Dominion a déclaré que la plainte était sans fondement et qu’elle comportait plusieurs niveaux de protection pour l’environnement marin.

L’année dernière, une association à but non lucratif de Rhode Island connue pour ses manoirs en bord de mer a intenté un procès au gouvernement fédéral pour contester le processus d’autorisation des projets d’énergie éolienne offshore au large de Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts. La Preservation Society of Newport County a déclaré que la présence de centaines d’éoliennes au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre gâcherait la vue sur l’océan depuis plusieurs de ses propriétés historiques.

Toujours dans le Rhode Island, le groupe anti-éolien Green Oceans a intenté un procès contre le gouvernement fédéral en avril, affirmant qu’il avait illégalement accordé à Orsted des permis pour ses projets South Fork Wind et Revolution Wind. Orsted a refusé de commenter le procès mais a noté que South Fork est pleinement opérationnel et que Revolution a récemment installé sa première éolienne.

Sur la côte ouest, les tribus confédérées des Indiens Coos, Lower Umpqua et Siuslaw de l’Oregon, dont la culture vénère l’océan, ont poursuivi mardi le gouvernement fédéral en justice pour son projet d’organiser une énergie éolienne offshore vente aux enchères le mois prochain.

En mars, des pêcheurs ont poursuivi la Californie en justice au sujet de leur projet de trois parcs éoliens flottants.

___

Suivez Wayne Parry sur X sur www.twitter.com/WayneParryAC