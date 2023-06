Des poursuites agressives pour contrefaçon ramassent des centaines de vendeurs chinois à la fois

Goldman, dans un article publié en mars, appelle ce type de procès un « Schedule A Defendants Scheme » (ou « SAD Scheme »). Lorsque ces affaires sont déposées, les noms des défendeurs sont inscrits dans un document, l’annexe A, qui est souvent immédiatement rendu confidentiel à la demande du demandeur. En conséquence, les affaires peuvent impliquer des centaines de vendeurs en même temps, mais les vendeurs ne savent pas qui d’autre est poursuivi, et ils ne savent généralement pas qu’ils sont eux-mêmes poursuivis jusqu’à ce que le tribunal ordonne à Amazon de geler leurs comptes. .

Après que Goldman ait examiné les cas d’emoji, il a continué à y penser. Les poursuites en matière de propriété intellectuelle existent depuis des décennies, mais la façon dont les affaires ont été déposées lui a semblé tirer parti des mécanismes judiciaires actuels à un degré unique. « J’ai juste passé des heures et des heures à éplucher les couches à la fin, et je n’arrêtais pas d’être de plus en plus contrarié, réalisant qu’il y avait un problème ici qui était systémique », dit Goldman.

Objectifs de la Chine

Tous les accusés de l’annexe A ne sont pas originaires de Chine, mais les avocats qui se sont entretenus avec MIT Technology Review affirment que ce sont les vendeurs chinois qui semblent être le plus souvent ciblés. Travis Stockman, un avocat basé à New York qui a représenté des vendeurs de commerce électronique dans ces affaires, affirme qu’environ 70 % de ses clients de la défense de l’annexe A sont originaires de Chine, tandis que moins de 10 % sont basés aux États-Unis.

Justin Gaudio, avocat du cabinet d’avocats Greer, Burns & Crain (GBC) basé à Chicago et avocat principal du plaignant dans le procès relatif aux airbags, a déclaré au MIT Technology Review dans un e-mail que la raison pour laquelle tant de vendeurs chinois sont poursuivis dans de telles cas est que la contrefaçon est en grande partie un problème chinois.

« Ces affaires se concentrent sur des accusés basés en Chine puisque la majeure partie des produits contrefaits envoyés aux États-Unis proviennent de Chine et de ses territoires dépendants », a-t-il déclaré, citant un rapport de la Buy Safe America Coalition. Il a refusé de commenter spécifiquement l’affaire des airbags, et GBC a refusé de commenter les allégations selon lesquelles la pratique abuse du système.

Ce qui est plus certain, c’est qu’il est plus rare de voir des accusés chinois comparaître devant le tribunal et contester les revendications, dit Zhang. Il existe des moyens de repousser les plaintes pour violation de propriété intellectuelle et de faire valoir qu’une procédure régulière fait défaut, dit-elle, mais les vendeurs sont rarement disposés à essayer. Souvent, ils n’ont pas les moyens de payer les frais juridiques ou le temps qu’il faut pour régler une affaire.

Au lieu de riposter, les accusés peuvent soit régler avec le plaignant, soit abandonner leur compte Amazon et l’argent qu’il contient. Prendre une décision se résume généralement à celui qui coûte le plus cher. Zhang dit que le montant du règlement proposé est souvent d’environ 60% du solde du compte gelé.

Si les vendeurs n’ont que de petites sommes d’argent piégées dans leur compte Amazon, ils peuvent très bien décider de ne pas répondre du tout. Le tribunal rend finalement un jugement par défaut, accordant tout ce qui est gelé dans le compte aux plaignants. Goldman estime que 70% de tous les cas de l’annexe A se terminent par de tels jugements par défaut.