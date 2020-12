Le Premier ministre français Jean Castex rencontre jeudi des pêcheurs à Boulogne sur Mer – AFP

Les pourparlers sur le Brexit se dirigent vers une confrontation entre Boris Johnson et Emmanuel Macron ce week-end avec la perspective d’un accord européen désormais dépendant de l’accès français au poisson dans les eaux britanniques.

Les deux dirigeants sont en désaccord sur le droit de pêcher dans les eaux britanniques, des sources de Downing Street ne sachant pas si le président français pourrait «torpiller» l’accord proposé sur le Brexit au dernier moment possible.

Ils craignent qu’il ne soit tenté de saboter un accord de pêche de compromis avant l’élection présidentielle française de 2022.

On espérait de plus en plus qu’un accord était sur le point d’être conclu, mais la délégation britannique a été décontenancée après que l’UE eut formulé une série de nouvelles demandes «déstabilisatrices» de dernière minute sur la pêche et d’autres questions..

«Nos espoirs de tout mouvement vendredi sont quasiment partis maintenant», a déclaré une source britannique, avec lundi maintenant fixé comme date limite non officielle pour un accord par Downing Street.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson accueille le président français Emmanuel Macron lors d’un sommet des dirigeants de l’OTAN à Watford, en Grande-Bretagne, le 4 décembre 2019. REUTERS / Christian Hartmann / File Photo – Christian Hartmann / Reuters

Des sources britanniques ont qualifié l’intervention d ‘«inacceptable». Ils ont déclaré que les responsables de M. Macron avaient «fait beaucoup de pression» parmi les capitales des États membres pour accepter de nouvelles demandes sur la pêche, les subventions de l’État et les clauses de non-agression.

M. Macron s’est engagé à protéger les pêcheurs français, qui dépendent fortement de l’accès aux eaux britanniques mais devraient perdre une partie importante de leur quota à partir du 1er janvier si l’accord UE-Royaume-Uni est conclu.

Cependant, dans le cadre des plans britanniques destinés à apaiser les Français, M. Johnson a accepté de reporter le rapatriement jusqu’à la moitié des quotas de pêche pendant plusieurs années.

Jean Castex, le Premier ministre français, a promis un plan de soutien post-Brexit aux pêcheurs français lors d’une visite à Boulogne-sur-Mer jeudi, où il est monté à bord du Klondyke, un chalutier qui opère au large de la côte nord de l’Écosse.

Selon lui, les pêcheurs français ne doivent pas être «la variable» d’un accord commercial et ne peuvent pas être «sacrifiés» comme prix d’un accord.

Pendant ce temps, le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, s’est rendu à Paris où, dans un rare signe de désunion de l’UE, il a exhorté M. Macron à abandonner sa menace de veto et à faire confiance à M. Barnier.

Il a déclaré que les négociations étaient «à la toute fin» et qu’un accord était là pour être conclu, ajoutant qu’aucun accord ne signifierait: «des perturbations importantes, des coûts, du stress et des jeux de blâme entre Bruxelles et Londres. Du point de vue irlandais, nous sommes pris dans les feux croisés ».

Michel Barnier, le négociateur en chef de l’UE, pourrait revenir vendredi à Bruxelles depuis Londres pour informer les ambassadeurs de l’UE avec l’espoir d’un accord désormais considéré comme reposant sur les Français – avec un appel entre M. Johnson et M. Macron qui devrait résoudre les derniers problèmes en suspens. .

M. Johnson devrait également appeler la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui, selon des sources de Downing Street, serait «l’appel clé» avant qu’un accord puisse être conclu.

Une source de haut niveau du gouvernement britannique a déclaré: «Nous pensions que nous étions dans une assez bonne position mercredi, mais aujourd’hui ne s’est pas déroulée comme nous l’avions espéré.

«Tous ceux qui travaillent sur l’accord sont complètement investis pour le réussir, mais les Français ont fait cette intervention de 11 heures et c’est déstabilisant pour les pourparlers. C’est un grand pas en arrière. »

Des sources ont déclaré que les négociateurs avaient effectivement perdu 24 heures parce que les choses qui avaient été convenues devaient maintenant être renégociées.

Les deux parties discutaient encore jeudi soir, mais un initié a déclaré qu’ils «essayaient de revenir là où nous étions hier» plutôt que de progresser sur les principaux points de friction.

Mercredi, la France a menacé de bloquer l’accord lors du sommet crucial de l’UE jeudi prochain si nécessaire.

Les nouvelles demandes de l’UE, qui, selon des sources à Bruxelles, n’étaient pas nouvelles, sont intervenues après que les États membres se sont sentis «nerveux» que M. Barnier se préparait à trop abandonner la Grande-Bretagne.

M. Macron serait profondément préoccupé par la sous-cotation de la Grande-Bretagne à l’UE à la fin de la période de transition, ce qu’il considère comme une concurrence déloyale pour les entreprises françaises.

La sonnette d’alarme aura retenti à Bruxelles après que M. Johnson a déclaré lors d’une session sur les questions du Premier ministre du peuple sur Facebook que la Grande-Bretagne examinerait «l’environnement fiscal et réglementaire» pour aider les entreprises à se reconstruire après la pandémie de coronavirus et a également discuté des allégements fiscaux post-Brexit. ports francs et zones d’entreprises.

Il semble également y avoir un désaccord majeur sur la manière dont les règles dites de règles du jeu équitables – conçues pour garantir que la Grande-Bretagne ne donne pas à ses activités des avantages qui nuisent à l’UE – seraient contrôlées à l’avenir.

Le Premier ministre est parfaitement conscient que le mercurial M. Macron doit soutenir l’accord s’il doit être ratifié avant la date limite de non-accord à la fin de l’année.

Des sources ont déclaré qu’il appellerait le président français peu de temps après la conclusion d’un accord, afin de le presser d’accepter l’accord.

Une source gouvernementale de haut niveau a déclaré plus tôt dans la journée qu’un accord était «proche», mais a averti que M. Macron, un pro-européen passionné et le leader européen le plus radical sur le Brexit, pourrait encore «torpiller le tout».

Des sources gouvernementales ont déclaré qu’elles «ne savaient vraiment pas» si M. Macron était sérieux ou simplement imposé pour obtenir le meilleur accord possible pour la France dans la phase finale du Brexit.

M. Barnier était «à quelques millimètres» des lignes rouges de l’UE sur la pêche et des engagements sur l’égalité des chances, a déclaré un haut diplomate de l’UE.

« Les dirigeants ont toujours la possibilité de rejeter le résultat », a déclaré le diplomate, « c’est certainement une option. »

Des sources britanniques ont déclaré que si l’accord n’était pas conclu d’ici lundi, elles s’attendaient à ce que la Grande-Bretagne parte aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce à la fin de la période de transition ce mois-ci, bien que Downing St ait refusé d’être amené à nommer une date limite spécifique.

Pendant ce temps, Jacob Rees-Mogg, le leader des Communes, a confirmé jeudi que les députés seraient invités à voter à nouveau lundi sur le projet de loi britannique sur le marché intérieur.

Le projet de loi ne contient aucune clause d’accord relative à l’Irlande du Nord, qui annule l’accord de retrait et enfreint le droit international, ce qui deviendrait inutile si un accord avec Bruxelles était trouvé.

M. Barnier a déclaré mercredi aux ambassadeurs de l’UE et aux députés européens que si le gouvernement rétablissait les clauses incriminées, les négociations seraient plongées dans la «crise».

Les deux parties estiment qu’un accord ne se fera pas sans une réunion entre M. Johnson et Mme von der Leyen au préalable.

Si cela réussit, M. Johnson agira pour obtenir le soutien de M. Macron avant le sommet de jeudi. Si les dirigeants européens donnent leur bénédiction à l’accord, il ouvrira la voie aux députés européens pour le ratifier avant la fin de la période de transition.

La Grande-Bretagne a abaissé sa demande initiale de restitution de 80% des quotas de pêche de l’UE dans ses eaux à 60%. L’UE a initialement proposé de rapatrier 18 pour cent.

On pense que les deux parties se contenteront d’environ 50 pour cent, avec une période de transition de plusieurs années probablement avant que de nouveaux arrangements n’entrent en vigueur.

Cela donnera au Royaume-Uni le temps de renforcer sa flotte de pêche et aux pêcheurs européens le temps de s’adapter.