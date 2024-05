Des pourparlers sur l’attaquant sont prévus alors qu’Arteta renforce son attaque avec un tueur à gages de 65 millions d’euros en Bundesliga

Arsenal s’efforce d’apporter plusieurs changements à son attaque cet été et TEAMtalk peut révéler que des discussions devraient avoir lieu prochainement sur un nouvel ajout de 65 millions d’euros (55,8 millions de livres sterling) aux rangs de Mikel Arteta.

Avec le départ éventuel d’Eddie Nketiah et de Gabriel Jesus, les Gunners devront acheter deux nouveaux attaquants cet été.

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques jours, Arsenal est bien placé pour Joshua Zirkzeeconsidéré comme l’une des principales cibles de la prochaine séance du marché des transferts.

En plus du joueur néerlandais, les Gunners sont également en course pour d’autres noms pour l’attaque, comme le leader du RB Leipzig Benjamin Sesko – que TEAMtalk a également mentionné auparavant.

Constamment surveillé par les meilleurs clubs européens, Sesko s’avère être l’un des joueurs les plus discutés à l’approche du prochain mercato estival.

PLONGÉE PROFONDE: Les cinq principales cibles des attaquants d’Arsenal classées par aptitude pour Arteta alors qu’Edu cherche une mise à niveau parfaite

Le talentueux attaquant – dont le contrat expire en juin 2028 – dispose d’une clause libératoire fixée à 65 millions d’euros, soit une hausse de 15 millions d’euros par rapport à la fenêtre hivernale – mais certaines équipes considèrent toujours ce montant comme un coût raisonnable.

Parmi ceux-ci, il y a Arsenal, comme je l’ai dit, et Chelsea également. En effet, les deux clubs renforceront leur attaque lors du prochain mercato et comptent également sur leur liste d’attaquants le joueur slovène, né en 2003.

Chelsea l’a identifié comme une alternative à Osimhen – la cible principale – mais Arsenal est sérieux à son sujet, étant donné qu’ils recherchent également des attaquants aux compétences différentes de celles de Zirkzee.

Ce n’est pas un hasard si, en plus de Sesko, les Gunners surveillent également en permanence Ivan Toney. Cependant, Arsenal n’a pas l’intention d’investir de l’argent dans la star du Sporting Viktor Gyokeres pour le moment. Quoi qu’il en soit, un contact entre Arsenal et Leipzig pour Sesko est prévu dans les prochains jours pour discuter des modalités de paiement et d’autres aspects liés à la clause libératoire.

Sesko traqué par les gros canons européens

Ce n’est pas seulement la Premier League qui apprécie Sesko, mais, comme mentionné, d’autres clubs européens sont très intéressés par le joueur, notamment Naples et l’AC Milan. Mais les chances d’arriver en Serie A sont faibles pour le moment.

Naples a identifié Sesko – avec Jonathan David de Liell – parmi les attaquants possibles pour remplacer Victor Osimhen qui partira à la fin de la saison, mais l’échec de la qualification pour la Ligue des champions complique tout.

EN SAVOIR PLUS: Arsenal est considéré comme une nouvelle maison de choc pour la star « dynamite » de Man Utd alors qu’un superbe double raid de 100 millions de livres sterling est évalué

Milan essaie, par l’intermédiaire d’intermédiaires, de négocier un prix inférieur à la clause libératoire, mais Leipzig a dit non, les Rossoneri explorent donc d’autres options, comme Serhou Guirassy et David également.

De manière générale, les chances que Sesko quitte l’Allemagne sont très élevées et, je le répète, des contacts entre Arsenal et Leipzig sont prévus dans les prochains jours pour discuter des conditions de paiement et d’autres aspects liés à la clause libératoire.