Des pourparlers de paix commencent en Afrique du Sud pour mettre fin au conflit du Tigré en Éthiopie

Des pourparlers de paix pour mettre fin au conflit dévastateur du Tigré en Éthiopie ont commencé en Afrique du Sud, a déclaré mardi un porte-parole du gouvernement sud-africain. Il s’agit de l’effort au plus haut niveau pour mettre fin à deux années de combats qui ont peut-être tué des centaines de milliers de personnes.

Le porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, a déclaré que les pourparlers dirigés par l’Union africaine qui ont débuté mardi devraient se poursuivre jusqu’à dimanche. Des délégations du gouvernement éthiopien et des autorités du Tigré sont arrivées en Afrique du Sud cette semaine. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de part et d’autre.

“Ces pourparlers sont conformes aux objectifs de politique étrangère de l’Afrique du Sud d’un continent sûr et sans conflit”, a déclaré Magwenya.

L’ancien président nigérian et envoyé de l’UA Olesegun Obasanjo, l’ancien vice-président sud-africain Phumzile Mlambo-Ngcuka et l’ancien président kenyan Uhuru Kenyatta facilitent les pourparlers avec les encouragements des États-Unis, dont l’envoyé spécial Mike Hammer a récupéré la délégation tigrée dans une armée américaine. avion dimanche.

Le conflit a radicalement changé la fortune du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel de la paix, qui est entré en guerre avec la région du nord du Tigré moins d’un an après avoir reçu le prix pour avoir fait la paix avec l’Érythrée voisine. Le gouvernement érythréen a longtemps considéré les dirigeants du Tigré, qui ont dirigé l’Éthiopie pendant près de trois décennies avant l’arrivée au pouvoir d’Abiy, comme des ennemis.

LES FORCES DU TIGRAY D’ÉTHIOPIE DISENT QUE LES ÉRYTHRÉENS ACCROISSENT L’OFFENSIVE MILITAIRE

Les pourparlers de paix – menés par le conseiller éthiopien à la sécurité nationale Redwan Hussein et par le porte-parole des forces du Tigré Getachew Reda et le général Tsadkan Gebretensae – commencent alors que les forces éthiopiennes et alliées de l’Érythrée ont pris le contrôle de certaines zones urbaines du Tigré ces derniers jours.

Il s’agit notamment des villes d’Axum, d’Adwa et maintenant d’Adigrat, selon une source humanitaire qui s’est exprimée sous le couvert de l’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement.

La région du Tigré de plus de 5 millions d’habitants est à nouveau coupée du monde par de nouveaux combats qui ont commencé fin août après des mois d’accalmie dans le conflit qui ont permis aux combattants – dont deux des plus grandes armées du continent africain – de se regrouper.

L’ÉTHIOPIE FORME UN CORPS POUR NÉGOCIER AVEC LES REBELLES DU TIGRAY AU CŒUR D’UNE GUERRE CIVILE MEURTRIE

Tous les combattants ont commis des abus, selon les enquêteurs des droits de l’homme des Nations Unies qui ont récemment désigné le gouvernement éthiopien comme utilisant la « famine des civils » comme arme de guerre. Selon une étude encore inédite partagée par ses auteurs avec l’Associated Press ce mois-ci, les bébés du Tigré meurent au cours de leur premier mois de vie à quatre fois le taux avant que la guerre ne coupe l’accès à la plupart des soins médicaux.

Les mouvements des convois de secours sont “restés au point mort” depuis le 24 août, a déclaré l’ONU cette semaine. “S’il vous plaît, gouvernement, s’il vous plaît (autorités du Tigré), pour le bien de votre propre peuple, parvenez à une conclusion positive ou au moins ouvrez un canal de paix”, a déclaré mardi le chef des réfugiés de l’ONU, Filippo Grandi, lors d’une visite au Kenya voisin.

La guerre qui a éclaté en novembre 2020 s’est également propagée dans les régions voisines d’Amhara et d’Afar en Éthiopie, mettant en péril des centaines de milliers de personnes. Pendant ce temps, l’économie de l’Éthiopie, autrefois l’une des plus dynamiques d’Afrique, a souffert.

Les universitaires et les agents de santé ont estimé que des centaines de milliers de personnes ont été tuées par les conflits et les privations, et les États-Unis ont commencé à avertir d’un demi-million de victimes.

“Trop de vies ont déjà été perdues dans ce conflit”, a écrit le président et membre éminent de la commission sénatoriale des relations étrangères avec plusieurs collègues dans une lettre ouverte au Premier ministre éthiopien cette semaine, demandant instamment “une cessation des hostilités et un accès humanitaire sans entraves avant , et pendant toute la durée des négociations.”