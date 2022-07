Des pourparlers de haut niveau sur la crise alimentaire mondiale en “phase finale” en Ukraine, en Russie et en Turquie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les pourparlers sur les exportations de céréales ukrainiennes sont entrés mercredi dans la “phase finale” alors que de hauts responsables ukrainiens, russes, turcs et des Nations unies se sont réunis à Istanbul pour faire face à la crise alimentaire mondiale.

“Nous sommes à deux pas d’un accord avec la Russie”, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba dans une interview à la publication espagnole El Pais. “Nous sommes dans la phase finale et maintenant tout dépend de la Russie.”

Les responsables internationaux ont tiré la sonnette d’alarme sur le fait que le blocus des exportations de la mer Noire aura des impacts monumentaux sur l’approvisionnement alimentaire dans le monde entier, en particulier dans les régions déjà vulnérables aux pénuries alimentaires, comme les pays du Moyen-Orient et d’Afrique.

LA CRISE ALIMENTAIRE MONDIALE INDUITE PAR LA RUSSIE POUSSE 49 M AU « BORD » DE LA FAMINE ET DE LA FAMINE : UN EXPERT AVERTIT

Les Ukrainiens ont carrément blâmé la Russie non seulement pour avoir rempli la mer Noire d’environ 400 mines explosives, mais aussi pour avoir empêché les navires marchands de passer en toute sécurité.

La Russie a à son tour accusé l’Ukraine de déployer des mines et l’a appelée à se démilitariser afin que Moscou autorise le passage des navires de transport – une suggestion que Kyiv a catégoriquement rejetée au milieu de l’invasion meurtrière de la Russie.

“S’ils le veulent vraiment, les exportations de céréales commenceront bientôt”, a déclaré Kuleba dans une interview traduite par la Pravda.

La guerre, qui a commencé en février, a envoyé des ondes de choc dans le monde entier alors que les prix des céréales, de l’huile de cuisson, des engrais et du carburant montaient en flèche.

La Turquie, alliée de l’OTAN entretenant des relations diplomatiques avec la Russie, facilite depuis lors les pourparlers entre Kyiv, Moscou et l’ONU.

Les responsables restent discrets sur les détails des pourparlers, mais le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré aux journalistes mardi : “Nous travaillons dur en effet, mais il reste encore du chemin à faire”.

Les détails des négociations semblent se concentrer sur l’obtention d’une trêve de la part de la Russie afin de permettre aux navires ukrainiens de guider les navires marchands dans les eaux remplies de mines.

ERDOGAN EN TURQUIE DIT À BIDEN QU’IL TRAVAILLE POUR OBTENIR UN ACCORD D’EXPORTATION DE CÉRÉALES “ÉQUILIBRÉ” AVEC LA RUSSIE

La Turquie, qui contrôle l’accès aux détroits clés qui relient la mer Noire à la Méditerranée, inspectera également tous les navires avec le soutien de l’ONU pour apaiser les inquiétudes russes concernant les voies de navigation utilisées pour “passer en contrebande” des armes, a rapporté Reuters.

Mais Kuleba a averti mercredi que la Russie pourrait encore faire traîner les pourparlers dans le but d’obtenir un allègement des sanctions imposées par les pays occidentaux.

“S’ils utilisent cela pour continuer à jouer leurs ‘Hunger Games’, ils continueront d’insister sur l’importance des négociations”, a déclaré Kuleba.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Ukraine a déclaré mardi qu’elle pourrait commencer à exporter des céréales via le Danube, qui s’ouvre sur la mer Noire et traverse l’Europe centrale et du sud-est, a d’abord rapporté Reuters.

Le dernier développement aurait été rendu possible par le retrait de la Russie de la tristement célèbre Snake Island au début du mois.