Des pourparlers “accélérés” sont en cours pour les missiles et les avions

L’Ukraine et ses alliés occidentaux sont engagés dans des pourparlers “accélérés” sur la possibilité d’équiper le pays envahi de missiles à longue portée et d’avions militaires, a déclaré samedi un haut conseiller présidentiel ukrainien.

Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, a déclaré que les partisans de l’Ukraine en Occident « comprennent comment la guerre se développe » et la nécessité de fournir des avions capables de couvrir les véhicules de combat blindés que les États-Unis et l’Allemagne ont promis au début. du mois.

Cependant, dans des remarques sur la chaîne vidéo en ligne Freedom, Podolyak a déclaré que certains des partenaires occidentaux de l’Ukraine maintiennent une attitude “conservatrice” à l’égard des livraisons d’armes, “par crainte de changements dans l’architecture internationale”. La Russie et la Corée du Nord ont accusé l’Occident de prolonger et de jouer un rôle direct dans la guerre en envoyant à Kyiv des armes de plus en plus sophistiquées.

« Nous devons travailler avec cela. Nous devons montrer (à nos partenaires) la vraie image de cette guerre », a déclaré Podolyak, sans nommer de pays spécifiques. « Nous devons parler raisonnablement et leur dire, par exemple, ‘ceci et cela réduira les décès, cela réduira la charge sur les infrastructures. Cela réduira les menaces à la sécurité du continent européen, cela maintiendra la localisation de la guerre. Et nous le faisons.

Les États-Unis et l’Allemagne ont convenu mercredi de partager des chars avancés avec l’Ukraine ainsi que les véhicules Bradley et Marder promis plus tôt, une décision qui a suscité des critiques non seulement du Kremlin mais aussi du Premier ministre hongrois, membre de l’OTAN et de l’Union européenne.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a affirmé vendredi que les pays occidentaux fournissant des armes et de l’argent pour aider l’Ukraine dans sa guerre avec la Russie ont “dérivé” pour devenir des participants actifs au conflit. Orban a refusé d’envoyer des armes à l’Ukraine voisine et a cherché à bloquer les fonds de l’UE destinés à l’aide militaire.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré qu’il convoquerait l’ambassadeur de Hongrie pour se plaindre des propos d’Orban. Un porte-parole du ministère, Oleg Nikolenko, a déclaré qu’Orban avait déclaré aux journalistes que l’Ukraine était “un no man’s land” et l’avait comparé à l’Afghanistan.

« De telles déclarations sont totalement inacceptables. Budapest continue sur sa lancée visant à détruire délibérément les relations ukraino-hongroises », a déclaré Nikolenko dans un message sur Facebook.

L’annonce du président Joe Biden selon laquelle les États-Unis enverraient 31 chars M1 Abrams en Ukraine a renversé des mois d’arguments de Washington selon lesquels ils étaient trop difficiles à exploiter et à entretenir pour les troupes ukrainiennes.

La décision américaine a persuadé le chancelier allemand Olaf Scholz , qui s’était inquiété d’une action unilatérale provoquant la colère de la Russie, d’accepter d’envoyer 14 chars Leopard 2 des stocks allemands et d’autoriser les pays européens dotés de chars à envoyer certains des leurs.

Les armes occidentales se sont avérées essentielles à la défense de l’Ukraine tout en attisant des tensions toujours plus fortes avec Moscou. Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi que les forces ukrainiennes avaient utilisé des roquettes HIMARS de fabrication américaine pour frapper un hôpital dans la ville de Novoaidar, dans l’est de l’Ukraine, tuant 14 personnes.

Novoaidar est situé dans la province de Louhansk, qui est presque entièrement sous le contrôle des forces russes ou des séparatistes soutenus par la Russie. Le ministère russe de la Défense a affirmé que l’hôpital avait été délibérément pris pour cible. Son affirmation d’une grève à Novoaidar n’a pas pu être vérifiée dans l’immédiat.

“Une attaque délibérée au missile contre une institution médicale civile en activité connue est un crime de guerre grave inconditionnel du régime de Kyiv”, a déclaré le ministère, selon les agences de presse russes.

Au milieu des nouvelles des promesses occidentales de chars lourds, la Russie a bombardé l’Ukraine avec des missiles, des drones explosifs et des obus d’artillerie cette semaine. Les attaques se sont poursuivies samedi, lorsque des missiles russes ont frappé la ville de Kostyantynivka, dans la province de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine.

Les missiles sont tombés dans une zone résidentielle, tuant trois civils, en blessant 14 et endommageant quatre immeubles de grande hauteur, un hôtel et des garages, a déclaré le gouverneur Pavlo Kyrylenko.

« Kostyantynivka est une ville relativement éloignée de la ligne de front, mais elle subit tout de même constamment les attaques ennemies. Tous ceux qui restent dans la ville s’exposent à un danger mortel », a déclaré Kyrylenko. “Les Russes ciblent les civils parce qu’ils ne sont pas capables de combattre l’armée ukrainienne.”

Dans un article séparé de Telegram plus tôt samedi, Kyrylenko a rapporté que les attaques russes dans la province avaient tué quatre civils en tout et en avaient blessé sept autres en 24 heures.

Des roquettes russes ont frappé vendredi soir une zone résidentielle de la ville de Donestsk, Chasiv Yar, tuant deux personnes et en blessant cinq autres, a déclaré le gouverneur. Des photos jointes au message de Kyrylenko montraient un bâtiment scolaire de trois étages en feu.

La province de Donetsk, où le territoire est à peu près divisé entre le contrôle russe et ukrainien, est devenue l’épicentre de la guerre alors que Moscou tente de lancer une offensive acharnée d’un mois pour capturer la ville de Bakhmut.

Chasiv Yar se trouve sur une colline stratégiquement située pour la défense de Bakhmut et a subi des bombardements russes intensifiés. La capture de Bakhmut permettrait aux troupes russes de perturber les lignes d’approvisionnement ukrainiennes et leur ouvrirait potentiellement la voie pour menacer Sloviansk et Kramatorsk, les plus grandes villes ukrainiennes restantes dans l’est du pays.

Les forces russes ont poursuivi leurs attaques au sol autour de Bakhmut et Avdiivka, une autre ville de Donetsk au sud, tandis que les troupes ukrainiennes étaient à l’offensive dans le sud et le nord-est de l’Ukraine, a indiqué l’armée ukrainienne dans une mise à jour de samedi matin.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que les troupes russes “se défendent” près de Lyman dans les provinces de Lougansk et de Kharkiv au nord de Donetsk, ainsi que dans les provinces de Kherson et de Zaporizhzhia au sud.

Les combats sont en grande partie dans l’impasse au cours des derniers mois, les conditions hivernales ralentissant les opérations au sol et aucune des parties ne signalant de progrès significatifs.

Dans la même mise à jour, l’armée a rapporté que les forces russes avaient lancé 10 frappes de missiles, 26 frappes aériennes et 81 bombardements sur le territoire ukrainien entre vendredi et samedi matin. Le bombardement a tué deux civils à Kherson, une autre province partiellement occupée par la Russie.

Podolyak, le conseiller présidentiel, a déclaré que l’Ukraine avait besoin de missiles occidentaux à longue portée “pour réduire considérablement l’outil clé de l’armée russe” en détruisant les entrepôts où elle stocke l’artillerie à canon utilisée sur la ligne de front.