Des poupées “mortes” effrayantes dans la vitrine d’Halloween laissent les habitants horrifiés par les organisateurs forcés de s’excuser

Les organisateurs de l’événement HALLOWEEN ont été contraints de s’excuser après que leur vitrine effrayante “poupée morte” ait laissé les résidents horrifiés.

Frightmare, qui organise son 20e festival annuel d’Halloween dans le Gloucestershire, a reçu une note de colère sur sa fenêtre demandant que les jouets effrayants soient retirés.

Les organisateurs de l’événement d’Halloween ont été contraints de s’excuser auprès des résidents horrifiés Crédit : Date limite

Les “poupées mortes” effrayantes exposées ont attiré les critiques de certains habitants Crédit : Date limite

D’autres décorations comprenaient un trône de l’enfer fait de crânes et un crucifix avec des clous Crédit : Date limite

Un parent mécontent s’est plaint en raison de l’affichage effrayant mettant en vedette des poupées aux membres pliés semblant “assassinées”.

Le local concerné a exhorté les organisateurs du festival à le retirer et a déclaré qu’il ne voulait pas que ses enfants voient la scène “inadaptée”.

Les images montrent plusieurs poupées qui sont principalement allongées face contre terre, les bras et les jambes pliés dans différentes directions.

Beaucoup sont représentés avec des éclaboussures de sang prothétique sur le dos.

Et quelques poupées semblent avoir été brûlées alors qu’elles gisaient parmi un couperet à viande “ensanglanté”.

Derrière les poupées fantasmagoriques, la vitrine couverte de vieilles coupures de livres qui ont été couvertes de faux sang.

La travailleuse de Frightmare, Georgia Wilson, 27 ans, a créé l’exposition et a fini par devoir retirer les poupées de la scène du crime.

La Géorgie a confirmé plus tard qu’elle avait présenté des excuses aux résidents offensés.

La note de plainte initiale, qui a été dactylographiée et collée sur la fenêtre samedi, disait : « DES BÉBÉS ASSASSINÉS ? POUPÉES MORTES ?

« Nous ne voulons pas que nos enfants voient cette scène de fenêtre inadaptée. Veuillez retirer car il n’est pas approprié pour tous les passants de voir.

“Merci. Parents et résidents inquiets.

Les organisateurs de Frightmare ont ensuite joint leurs excuses au-dessus de l’avis, en écrivant: “Chers habitants et résidents concernés,

“Nous tenons à préciser qu’aucun bébé (ou poupée) n’a été blessé lors de la fabrication de cette vitrine.

“Cependant, nous nous excusons pour toute détresse causée et avons retiré les pièces de la poupée comme demandé.

“Joyeux Halloween.”

Frightmare a mis en ligne une vidéo sur TikTok montrant les avis, écrivant: “Excuses publiques. La Géorgie n’est plus autorisée à faire des vitrines.

“Nous l’avons envoyée dans la salle des miroirs, afin qu’elle puisse se regarder longuement et attentivement.”

La vidéo a enregistré plus de 38 000 vues et commentaires de téléspectateurs choqués par la plainte.

Une personne a dit : “Honnêtement, j’aurais rendu l’affichage encore plus horrible !”

“Ridicule! Nous vivons là-bas et nous aimons Frightmare!” un autre ajouté.

Alors qu’une troisième personne a commenté: “Quelqu’un doit toujours le gâcher!”

S’exprimant aujourd’hui, Georgia, 27 ans, a déclaré: “Frightmare est un événement d’Halloween avec des labyrinthes effrayants, des spectacles sur scène et des personnages dans les rangées – c’est comme une célébrité d’Halloween et c’est différent de ce que vous rencontrez normalement.

“C’est quelque chose qui se passe à Gloucester depuis des années dans une ferme. Mais nous avons récemment déménagé dans un centre-ville et avons eu beaucoup de batailles.

“Alors, maintenant, nous essayons quelque chose de nouveau et d’accessible. Je suis assez nouveau dans l’équipe, donc c’était la première fois que je faisais la vitrine.”

Georgia a déclaré qu’elle avait trouvé des livres sympas dans un magasin de charité et qu’elle pensait que cela ferait une vitrine “vraiment cool”.

Elle a ajouté que le livre contenait de la biologie, des livres d’outils et des bébés, comme un “mystère meurtrier”.

Georgia a poursuivi: “Après l’avoir fait, je me suis reculé et j’ai pensé que cela ressemblait à Halloween, tout comme l’équipe. Nous avons tous senti que les poupées n’étaient que des accessoires et nous avons été un peu surpris lorsque nous avons lu la note.

“Je n’ai jamais eu l’intention d’offenser qui que ce soit. Je n’ai jamais pensé aux accessoires comme à de petites personnes mortes. Mais la façon dont la note était rédigée nous a fait rire.

« J’ai écrit le [social media] poste parce que ça m’a fait rire car je pensais que la vitrine de mon cercueil serait plus offensante, mais je pense que je serai un peu plus prudent à l’avenir.

Plusieurs autres vitrines de l’événement comprennent un trône infernal fait de crânes en plastique, un cercueil avec des clous enfoncés dans un crucifix et des conteneurs de déchets biologiques dangereux débordants.