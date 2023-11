Des poulets infectés par la grippe aviaire au Minnesota seront euthanasiés

Près d’un million de poulets du Minnesota ont contracté la grippe aviaire dans un seul troupeau, aux États-Unis. Département de l’agriculture signalés cette semaine et conformément aux directives fédérales, seront tués dans le but d’empêcher la propagation de la maladie.

Le virus de la grippe aviaire hautement contagieux a été principalement détecté dans une ferme du comté de Wright, situé dans le centre-est de l’État, juste au nord-ouest de Minneapolis, selon les statistiques publiées sur le site Internet. USDA un site Web et un rapport de l’Associated Press.

Chaque fois que la grippe aviaire est détectée dans un troupeau, il faut le détruire pour empêcher la maladie de se propager, selon la fiche d’information de l’USDA.

Dès mardi, 1 302 450 oiseaux dans l’État ont été infectés par le virus qui a tué des centaines de milliers d’oiseaux domestiques et sauvages à travers le monde, selon les informations de l’USDA et du Département des ressources naturelles de l’État. Le virus peut provoquer des maladies légères à graves chez les personnes.

Selon l’USDA, le virus a également été détecté dans des troupeaux de deux des quatre États voisins du Minnesota, l’Iowa (162 550 oiseaux) et le Dakota du Sud (300 800 oiseaux).

L’agence fédérale a également déclaré que 26 800 dindes devraient être abattues dans une ferme du comté de McPherson, dans le Dakota du Sud, a rapporté l’AP, et qu’un peu moins de 17 000 oiseaux devraient être tués dans deux fermes du comté de Clay, dans l’Iowa.

Un porte-parole de l’USDA n’a pas pu être contacté dans l’immédiat pour commenter mercredi.

Qu’est-ce que la grippe aviaire ?

La grippe aviaire est une maladie causée par une famille de virus grippaux principalement transmis entre les oiseaux.

Les virus de la grippe aviaire, selon le CDC et l’USDA, sont classés en deux groupes : la grippe aviaire faiblement pathogène (LPAI) (souvent observée chez les oiseaux sauvages) et la grippe aviaire hautement pathogène (HPAI) (trouvée principalement chez les volailles domestiques). Selon les Centers for Disease Control, les virus LPAI provoquent une maladie légère ou inexistante et l’IAHP provoque une maladie grave et des taux de mortalité élevés chez les oiseaux infectés.

La grippe aviaire a coûté au gouvernement environ 660 millions de dollars et a récemment fait monter le prix des œufs et de la volaille. Au moins 58 millions de oiseaux ont été abattus cette année pour limiter la propagation du virus.

Quels sont les signes de la grippe aviaire ?

Les indications un oiseau peut être infecté atteints de la grippe aviaire comprennent :

Perte d’appétit, léthargie

Mort subite sans symptômes préalables

Gonflement des paupières

Torsion de la tête et du cou

Décoloration violette des parties du corps, y compris le dandinement et les jambes

Trébucher et tomber

Diarrhée

Difficulté à respirer

Écoulement nasal

Symptômes de la grippe aviaire chez l’homme

Les infections par la grippe aviaire chez l’homme sont rares selon le CDC.

Le premier cas de grippe aviaire chez une personne aux États-Unis a été signalé dans le Colorado en avril 2022.

Mercredi, selon les statistiques du CDC, seules quatre infections humaines par LPAI des virus avaient été identifiés aux États-Unis – et les quatre personnes souffraient d’une maladie légère à modérée.

L’infection humaine par la grippe aviaire peut survenir lors d’un contact étroit avec des oiseaux infectés ou lorsque des personnes touchent des oiseaux malades ou leur salive, leur mucus et leurs excréments, a indiqué le CDC. Les gens contractent le virus lorsqu’il pénètre dans les yeux, le nez ou la bouche, ou lorsqu’il est inhalé.

Ceux qui contractent le virus souffrent souvent de maladies bénignes, notamment une infection oculaire et des symptômes des voies respiratoires supérieures, voire aucun symptôme, tandis que d’autres peuvent développer une maladie grave, parfois mortelle, comme la pneumonie.

Natalie Neysa Alund est journaliste principale pour USA TODAY. Contactez-la à [email protected] et suivez-la sur X @nataliealund.