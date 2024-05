Des poubelles intelligentes déjouées par des pandas poubelles plus intelligents

Une déclaration peut-être apocryphe mais néanmoins correcte d’un garde forestier du parc national de Yosemite à propos des poubelles à l’épreuve des ours est la suivante : « Il existe un chevauchement considérable entre l’intelligence des ours les plus intelligents et celle des touristes les plus stupides ». Ils pourraient tout aussi bien parler d’un petit charognard amoureux des déchets, le raton laveur.

Toronto est la capitale mondiale du raton laveur, avec une moyenne de trois cents ratons laveurs par kilomètre carré, ce qui ressemble certainement à beaucoup de ratons laveurs. Les ratons laveurs, étant des ratons laveurs, passent une grande partie de leur temps à fouiller dans les poubelles. En 2016, la ville a dépensé 31 millions de dollars pour développer une poubelle à l’épreuve des ratons laveurs. Ils se sont retrouvés avec des poubelles « résistantes aux ratons laveurs ».

Petite remarque : soit ce Youtubeur a un accent inhabituel, soit j’ai prononcé le mot raton laveur bizarrement toute ma vie. Une autre possibilité est que je ressens une satiété sémantique parce que j’entends trop souvent le mot raton laveur aujourd’hui.

Les nouvelles poubelles ont limité le problème des ratons laveurs, mais un petit sous-groupe de ratons laveurs semble être capable de les vaincre. Suzanne MacDonald, une « comportementaliste animale et sympathisante connue du raton laveur », qui a participé aux tests des prototypes des nouveaux bacs, a déclaré au Étoile de Toronto qu’elle « pensait qu’avec tous les efforts que nous déployons pour contrecarrer les ratons laveurs, nous pourrions contribuer à les rendre plus intelligents, en créant un super-raton laveur ». En tant que sympathisant des ratons laveurs, je souhaite la bienvenue à nos adorables suzerains masqués. Ils ne peuvent guère être pires que les humains.

