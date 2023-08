Des possibilités ne sont pas perdues pour Bolingbrook, dirigé par Jonas Williams – Shaw Local

Suivre la fortune de l’équipe de football de Bolingbrook la saison dernière, c’était un peu comme acheter un billet pour des montagnes russes qui changeaient d’itinéraire à chaque trajet.

Parfois, vous obteniez un tour de frisson absolu qui laissait quelqu’un vouloir voir ce qui allait suivre. D’autres voyages, cependant, n’étaient pas aussi satisfaisants.

Bolingbrook entrera dans le livre des records avec une fiche de 7-3 et une défaite en séries éliminatoires contre Maine South lors des séries éliminatoires 8A sur le terrain. Cette perte a ensuite été inversée en une victoire en raison des sanctions imposées au Maine South après la fin de la saison.

La plupart des programmes seraient relativement satisfaits d’une marque de saison de cette nature, mais après avoir vu certains des faits saillants, il est difficile de ne pas imaginer ce qui aurait pu être.

«Honnêtement, je bloque tout. Je suis juste concentré sur la tâche à accomplir et je m’améliore avec mon équipe. Je ne me soucie pas vraiment des opinions des gens et de leurs complots sur où je vais. — Jonas Williams, quart-arrière de Bolingbrook

Une grande partie de cette explosivité reposait sur le bras puissant du désormais étudiant en deuxième année Jonas Williams. Étudiant de première année peu connu au début de la saison, Williams a explosé sur la scène avec une performance de sept touchés contre Minooka pour commencer sa saison. Il est resté proche du rythme ridicule pour le reste de la saison, terminant avec 34 touchés et près de 3 000 verges par la passe.

Jonas Williams de Bolingbrook simule un transfert à Kale Cook lors de la première journée d’entraînement. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Mais même lui a été victime de la nature des montagnes russes de la saison de Bolingbrook dans le match qui a mis fin à la saison des Raiders, où il a été embouteillé à un peu plus de 100 mètres par la passe et a lancé quatre interceptions.

Puis, après la fin de la saison, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Williams pourrait être en mouvement vers l’une des puissances nationales pour potentiellement améliorer ses perspectives collégiales.

«Honnêtement, je bloque tout. Je suis juste concentré sur la tâche à accomplir et je m’améliore avec mon équipe. Je ne me soucie pas vraiment des opinions des gens et de leurs complots sur où je vais », a déclaré Williams. « Je suis plus préoccupé par la tâche à accomplir et je m’améliore chaque jour avec cette équipe. »

Williams espère une augmentation statistique des chiffres déjà excellents qu’il a publiés, mais honnêtement, il ne semble pas se soucier de cocher d’autres cases sur un CV personnel. Il se concentre uniquement sur le remplissage de la colonne « W » sur le calendrier de Bolingbrook.

« Je ne ressens pas vraiment la pression », a déclaré Williams. « Si je ne lance pas neuf touchés ou quoi que ce soit, je ne vais pas être en colère. Je vais être un joueur d’équipe. Je veux juste que l’équipe gagne, donc tout ce qui va avec, vient avec. »

L’entraîneur-chef de Bolingbrook, Titcus Pettigrew, donne des instructions lors de la première journée d’entraînement à Bolingbrook. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Bolingbrook a connu une instabilité dans ses rangs d’entraîneurs la saison dernière, l’entraîneur de longue date des Raiders John Ivlow ayant connu des problèmes de santé au milieu de la campagne 2022. Ivlow a démissionné à la fin de la saison, les Raiders se tournant finalement vers son coordinateur défensif et ancien joueur de Penn State, Titcus Pettigrew, pour prendre les rênes du programme.

Pettigrew continue d’être émerveillé par l’approche de Williams, qui dément son âge physique.

« Il est plus fort, plus grand et plus rapide. C’est une licorne pour moi », a déclaré Pettigrew. « Les choses qu’on lui fait subir à l’entraînement et les difficultés qu’on lui fait affronter, il a un calme sur lui-même. C’est rare, et j’ai joué au plus haut niveau, et j’ai vu de Doug Flutie à Drew Brees. Il a juste ce facteur «ça» et un calme sur lui-même dans des situations de contrainte qui vous font croire qu’il peut être le prochain.

Et même s’il peut sembler trop peu orthodoxe de confier de nombreuses responsabilités de leadership à un étudiant de deuxième année, Williams a en quelque sorte forcé la main de Pettigrew.

«Il continue de vouloir s’améliorer. Il est comme une éponge. Il revient pour plus et demande plus d’informations et de détails. S’il fait une erreur, il veut savoir ce qu’il peut faire pour s’améliorer, comment il peut y remédier. Il est motivé », a déclaré Pettigrew. « Pour un enfant d’avoir 14-15 ans, et je l’ai vu avec des joueurs qui étaient à terre, et il s’est approché d’eux et a dit: » Nous n’avons pas le temps pour ça.

« Donc, il montre les manières d’un senior dans un corps de 14-15 ans. Et ce n’est pas votre corps typique de 14-15 ans.

Et avec des leaders comme Williams et le Wisconsin engageant Kyan Berry-Johnson au receveur large, Pettigrew espère que son équipe pourra mettre la saison dernière derrière elle et se concentrer sur ce qui pourrait être la prochaine.

« Je crois que le calme peut être là pour eux. Ça fait beaucoup. Nous avions un excellent entraîneur à Ivlow, qui est toujours un ami cher pour moi. Il a établi une excellente base et quelque chose sur quoi nous pouvons bâtir dans cette école. Et les enfants n’avaient qu’à y adhérer. Nous avons dû nous enfermer et nous concentrer sur beaucoup de choses, la mentalité du «nous» et non du «moi». Je pense que c’est la direction dans laquelle nous nous dirigeons », a déclaré Pettigrew.

« Donc, le slogan que nous allons utiliser toute l’année est d’obtenir le RAC – responsabilité, imputabilité et culture. Soyez responsable de vos actions, soyez tenu responsable, et cela crée la culture à tous les niveaux pour vouloir être génial. Et donc nous devons rester avec cette formule et la travailler.

Chris Ellen de Bolingbrook verrouille un coureur lors d’un exercice défensif lors de la première journée d’entraînement le lundi 7 août 2023 à Bolingbrook. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Le plus grand défi que Bolingbrook peut avoir devant lui est du côté défensif du ballon. Pour la première fois depuis plusieurs saisons, la défense des Raiders ne sera pas ancrée par un signataire de Division I. Pourtant, ils ne manquent pas de talent. La question sera de savoir comment il réagit lorsque les choses ne se passent pas comme prévu.

Il y a eu une séquence de trois matchs où Bolingbrook a cédé 112 points et n’a pas pu éliminer les attaques adverses du terrain. Cela ne peut pas arriver si les Raiders espèrent atteindre leurs objectifs.

« Ce sur quoi nous travaillons, c’est vraiment la discipline », a déclaré le secondeur de Bolingbrook Chris Ellen. « Parce que l’année dernière, nous avions juste beaucoup de talent, mais nous n’avions tout simplement pas la discipline pour égaler l’année dernière. C’est sur cela que nous nous concentrons.