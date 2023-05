Des portraits oubliés de Rembrandt mis aux enchères chez Christie’s

Commentez cette histoire Commentaire

Deux portraits de Rembrandt exceptionnellement rares oubliés depuis longtemps par les spécialistes du maître néerlandais ont été redécouverts après près de deux siècles par un commissaire-priseur britannique, qui est tombé sur les œuvres lors d’une évaluation de routine de la collection d’art privée d’une famille. Les portraits à l’huile de forme ovale, signés et datés par Rembrandt van Rijn en 1635, représentent un riche couple de personnes âgées à Leiden, Pays-Bas. Les deux étaient liés au peintre par leur fils, qui s’était marié dans la famille de Rembrandt.

« Les images étaient complètement absentes de la littérature de Rembrandt aux 19e et 20e siècles, ce qui était extraordinaire », a déclaré Henry Pettifer, expert en maîtres anciens à la maison de vente aux enchères Christie’s, en annonçant la découverte lundi. «Ils ont une intimité autour d’eux, une dignité. Ils sont extraordinaires.

Les peintures originales ont été vues pour la dernière fois par le public en 1824, l’année où elles ont été vendues aux ancêtres de leurs propriétaires actuels, qui, selon Christie’s, ignoraient qu’il s’agissait d’originaux confirmés.

« La famille a aimé les photos mais n’a jamais été certaine qu’elles étaient de Rembrandt et n’a jamais vraiment examiné cela », a déclaré Pettifer. « Ils étaient tranquillement assis dans cette collection, effectivement cachés de toute attention. »

Une seule référence à l’une ou l’autre des paires a pu être trouvée au cours des deux derniers siècles – une photographie négligée dans une bibliothèque néerlandaise que quelqu’un avait étiquetée « copie ».

Une fois que Pettifer a déterré les portraits pendant la pandémie, Christie’s les a envoyés pour être examinés et vérifiés ou discrédités par des experts de Rembrandt au Rijksmuseum d’Amsterdam. Casper van der Kruit, porte-parole du musée, a déclaré lundi dans un courriel que « le Rijksmuseum a mené des recherches sur les matériaux, la technique et l’histoire de l’art et est parvenu à la même conclusion ».

Les peintures sont relativement petites : moins de 8 pouces de hauteur et 6½ pouces de largeur, ce qui en fait l’une des plus petites peintures connues de Rembrandt. portraits. «Ils sont différents de certains de ses grands portraits formels commandés, et ils sont quelque chose de beaucoup plus spontané et intime. Je pense que la raison en est que les modèles étaient très étroitement liés à Rembrandt », a déclaré Pettifer.

« Ils appartenaient en grande partie au cercle restreint de Rembrandt », a-t-il ajouté. « Nous devrions les considérer comme des documents personnels plutôt que comme des commissions formelles. »

Après une tournée à New York et à Amsterdam en juin, les portraits reviendront à Londres pour être exposés et mis aux enchères. Pettifer a déclaré que la paire devrait rapporter entre 6,25 et 10 millions de dollars.

Cet autoportrait fringant de Rembrandt est l’un de ses plus grands

Les peintures représentent le mari Jan Willemsz van der Pluym (1565-1644) et la femme Jaapgen Carels (1565-1640), dont le fils a épousé un cousin de Rembrandt. Les deux familles étaient également voisines, selon Christie’s. La même année où ils siègent pour Rembrandt, le couple acquiert un jardin à côté de celui de la mère de l’artiste à Leiden.

Les portraits sont restés en possession de la famille van der Pluym jusqu’en 1760, date à laquelle ils ont traversé diverses collections d’art à Varsovie et à Paris avant d’entrer en possession de James Murray, 1er baron Glenlyon. Il les mit en vente le 18 juin 1824, avec un simple liste de « Rembrandt – très fougueux et finement coloré ».

Rembrandt, l’un des artistes les plus célèbres de tous les temps, est né à Leiden en 1606, le plus jeune d’au moins 10 enfants d’un meunier prospère, selon la National Gallery of Art.

Après une formation classique et un travail d’apprenti chez d’autres peintres, le jeune artiste a créé son propre atelier à l’âge de 21 ans et a rapidement pris de l’importance. Selon le Rijksmuseum, qui détient la plus grande collection au monde d’œuvres de Rembrandt, le maître néerlandais a perfectionné son art en dessinant et en peignant des portraits de membres de sa famille et de connaissances.

Il a dominé la scène artistique du XVIIe siècle en Hollande, connue sous le nom de «l’âge d’or», et a atteint des niveaux de statut et de reconnaissance sans précédent parmi les artistes de l’époque. Il mourut à Amsterdam en 1669.