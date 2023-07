Des porte-conteneurs détournés de Vancouver en raison de grèves portuaires se dirigent vers Seattle

Selon les données de suivi de VesselsValue, deux porte-conteneurs à destination du port de Vancouver changent de cap et ont été détournés vers le port de Seattle, alors que les grèves du travail dans les ports de la côte ouest du Canada s’étendent dans leur sixième jour.

Les porte-conteneurs qui ont été détournés sont identifiés comme étant le MSC Sara Elena et l’OOCL San Francisco. C’est le premier de ce qui pourrait être un réacheminement généralisé des navires, retardant les arrivées prévues et mettant à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement début de la haute saison lorsque les articles de vacances et de rentrée scolaire arrivent.

La grève pourrait entraîner une congestion dans ces ports avec des débardeurs incapables de décharger les navires. La congestion peut se transformer en arriérés et entraîner des retards de ramassage dans les terminaux, ce qui peut ensuite entraîner des frais de retard qui sont souvent répercutés sur les consommateurs – comme ce qui s’est produit pendant la pandémie.

Le réacheminement des conteneurs ajoute également des jours à la livraison du produit. Pour l’industrie automobile qui fonctionne selon des horaires maigres juste à temps, ces retards peuvent avoir un impact sur la production.

La distance entre le port de Vancouver et le port de Seattle est d’un peu plus d’une demi-journée à vitesse normale.

De nouvelles données de MarineTraffic montrent 15 porte-conteneurs à destination de Vancouver et 9 porte-conteneurs à destination de Prince Rupert. Les conteneurs qui seraient déplacés par ces navires combinés équivaudraient à 10,7 milliards de dollars.

Le port de Vancouver et le port de Prince Rupert sont des destinations populaires pour le commerce américain, car ces ports comptent parmi les principaux ports d’escale pour les marchandises en provenance d’Asie. Certains responsables de la logistique ont déclaré à CNBC que le service ferroviaire à partir de ces ports est beaucoup plus rapide que de passer par le port de Seattle ou de Tacoma.

ITS Logistics a déclaré à CNBC qu’il avait des conteneurs sur l’OOCL San Francisco. Ils devaient arriver au port de Vancouver le 3 juillet et étaient ensuite destinés par chemin de fer à Memphis. Paul Brashier, vice-président du factage et de l’intermodal chez ITS Logistics, a déclaré que les clients recherchent désormais des ports américains alternatifs.

« En ce moment, nous conseillons à tous les clients dont le fret a été réservé à Vancouver ou à Prince Rupert de travailler avec leurs agents de réservation pour suivre les ports d’escale américains des navires sur lesquels se trouvent leurs conteneurs et voir si les paquebots permettront la reconsignation (changement destination finale du conteneur) vers un port américain », a déclaré Brashier.

De nombreux clients STI ont demandé un changement de destination des conteneurs et attendent de voir si les transporteurs maritimes accepteront ce changement. Les transporteurs maritimes sont l’arbitre final de tout changement de destination de conteneur. Habituellement, vous pouvez changer la destination d’un conteneur cinq jours avant l’accostage d’un navire.

Les ports canadiens traitent normalement des marchandises à destination des États-Unis, allant des pièces d’automobile et de fabrication aux chaussures et aux vêtements. Des organisations professionnelles, dont l’American Apparel and Footwear Association et la National Retail Federation, ont déclaré à CNBC qu’elles exhortaient le gouvernement canadien à aider à maintenir les parties à la table des négociations.

L’Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique et la section de l’International Longshore and Warehouse Union Canada se sont retirées des négociations collectives plus tôt cette semaine, chacun blâmant l’autre pour l’échec des pourparlers.