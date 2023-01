Des porcs-épics protègent leur bébé d’une attaque de léopard dans une vidéo virale, les internautes l’appellent “incroyable”

L’amour d’un parent, peu importe la créature, est toujours inégalé. Ils font de leur mieux pour protéger leurs enfants, aussi désespéré que cela puisse paraître. Alors qu’un gros rongeur comme un porc-épic peut sembler minuscule face au léopard prédateur au sommet, il pourrait tout simplement surpasser le gros chat lorsqu’il s’agit de protéger les enfants. Dans un clip partagé sur Twitter par l’officier des services administratifs indiens (IAS) Supriya Sahu, on peut voir deux porcs-épics se battre férocement pour protéger leur enfant d’un léopard. Alors que le gros chat essaie de mettre sa patte, les rongeurs utilisent leurs piquants pour garder toutes ses attaques à distance. Le clip se termine avec les porcs-épics gardant toujours leur bébé en sécurité. Jetez un œil au clip ici :

Les parents de porc-épic offrent une sécurité de classe Z à leur bébé contre un léopard, combattant vaillamment et contrecarrant toutes les tentatives du léopard de toucher même leur bébé. Le plus incroyable ❤️ D’ailleurs un bébé porc-épic s’appelle ‘porc-épic’. Vidéo – inconnue partagée sur SM pic.twitter.com/wUdVb3RTs7— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 20 janvier 2023

Les utilisateurs des médias sociaux ont été impressionnés par la protection impénétrable des grands rongeurs. Beaucoup ont fait remarquer que c’était merveilleux de voir l’amour des parents. D’autres ont qualifié le clip d'”incroyable”. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Quel spectacle !! Incroyable protection parentale pour le porc-épic.

“Étonnante. Réminiscence de la formation de « phalanges » par les anciens soldats spartiates », lit un autre tweet.

Étonnante. Rappelle la formation de “phalange” par les anciens soldats spartiates – scanman1980 (@Skandashyam) 20 janvier 2023

Un utilisateur a tweeté : « La vidéo se termine. Mais au vu de la ténacité du léopard il n’a pas baissé les bras et il aurait finalement réussi à éloigner sa cible.

La vidéo se termine. Mais d’après la ténacité du léopard, il n’a pas abandonné et il aurait finalement réussi à éloigner sa cible – avinash (@avinashs11) 20 janvier 2023

Rongeur nocturne au corps lourd et lent, les porcs-épics ont des piquants le long du dos, de la queue et sur certaines espèces à crête, le cou et les épaules. Ces piquants se détachent facilement au toucher. La raison pour laquelle ces parents ont pu si bien protéger leur bébé est due à ces cheveux modifiés.

En fait, une nouvelle étude sur la science a révélé que ces piquants n’ont besoin que d’environ la moitié de la force d’une aiguille hypodermique pour percer la peau humaine. Alors que beaucoup pensent que les porcs-épics peuvent lancer leurs piquants sur un ennemi, ce n’est pas le cas. Jeffrey Karp, bio-ingénieur à la Harvard Medical School, a mentionné que les piquants se détachent facilement, ce qui devient fermement ancré dans leur victime.

Alors qu’à son plus rapide, le porc-épic se déplace un peu plus qu’un dandinement rapide, sa défense qui réside dans les piquants est si efficace qu’il n’a pas besoin de vitesse. Les chercheurs ont estimé que le porc-épic avait plus de 30 000 piquants. Chaque centimètre carré de sa peau contient jusqu’à 100 à 140 de ces poils modifiés.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici