Des pompiers ukrainiens sauvent un chaton d’un immeuble en feu

KYIV, Ukraine (AP) – Les pompiers ukrainiens connus pour avoir secouru des personnes dans des bâtiments touchés par des bombardements pendant plus de six mois de guerre ont tourné leur attention ce week-end vers une victime à fourrure – un chaton gris et blanc.

Les sauveteurs, vêtus d’un équipement complet de lutte contre les incendies, ont lutté contre les flammes déchaînées et la fumée pour sortir le chaton de sous une chaise en métal dans les décombres d’un grand complexe hôtel-restaurant en bois touché par une roquette dans la deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv, l’urgence du pays services a déclaré dimanche sur Facebook.

La vidéo montrait les pompiers caressant et câlinant le félin alors qu’ils le transportaient en lieu sûr.

“Nous avons trouvé une beauté”, a déclaré l’un des pompiers alors que le chaton se tortillait dans les bras d’un collègue.

Les services d’urgence ukrainiens ont déclaré que la patte du chaton avait besoin de soins médicaux.

« Héros de notre temps », proclamaient les secours aux pompiers. “Ils protègent, travaillent, sauvent, soignent… Et nous souhaitons au chat un prompt rétablissement.”

The Associated Press