Des pompiers luttent contre un incendie industriel « hors de contrôle » à Etobicoke

Les pompiers de Toronto ont combattu vendredi un incendie « hors de contrôle » sur un site industriel du nord d’Etobicoke qui a déclenché plusieurs explosions et forcé l’évacuation des entreprises voisines.

L’incendie s’est déclaré dans un local commercial de la rue Vulcan tôt le matin et s’est rapidement intensifié, selon le chef adjoint des pompiers Jim Jessop, qui s’est entretenu avec les médias près des lieux. Il n’ya pas de rapports de blessures.

Jessop a déclaré que le bâtiment abrite une entreprise qui vend de l’huile et des fluides pour véhicules comme des lubrifiants et des solvants.

Vingt-quatre autres entreprises à proximité du bâtiment ont été évacuées et les habitants de la région sont invités à s’abriter sur place et à garder leurs fenêtres fermées, a-t-il ajouté. Une épaisse fumée noire a continué de s’échapper du site plus tard vendredi matin.

Une épaisse fumée s’échappe de la scène de l’incendie sur la rue Vulcan à Etobicoke. (Linda Ward/CBC)

Les pompiers surveillent de près la qualité de l’air et le ministère de l’Environnement de l’Ontario a été avisé.

Jessop a déclaré qu’il s’attend à ce que l’extinction de l’incendie prenne la majeure partie de la journée.

« Cela va être une très, très longue journée pour nos équipes », a-t-il déclaré, ajoutant qu’une partie du toit s’était effondrée, limitant encore l’accès aux différentes parties de l’incendie.