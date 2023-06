Des pompiers internationaux combattent des flammes massives au Canada

MONTRÉAL –

Hunter Sousa, 18 ans, du Maine, a fêté l’obtention de son diplôme d’études secondaires en sautant dans un camion et en se rendant en Nouvelle-Écosse pour combattre le plus grand incendie de forêt de l’histoire de la province.

Sousa travaille pour le service forestier du Maine en tant que pompier sur appel, mais n’avait jamais combattu un incendie auparavant. L’appel de son supérieur est venu un jeudi.

« Ils ont dit qu’ils se rencontreraient à Bangor vendredi soir et j’ai eu mon diplôme vendredi soir, alors j’ai obtenu mon diplôme et je me suis dirigé vers Bangor et j’ai rencontré le reste de l’équipage, puis nous nous sommes dirigés vers la Nouvelle-Écosse », a-t-il déclaré dans une récente interview.

Sousa est l’un des nombreux pompiers étrangers qui ont été mis en service alors que le Canada affrontait sa pire saison de feux de forêt de mémoire récente. Originaires de 10 pays différents sur les cinq continents, ils ont lutté contre les flammes, la fatigue et les moustiques pendant des séjours de 14 jours consécutifs ou plus dans des conditions inconnues.

Dans le cas de Sousa, sa tâche principale lors de l’incendie de Barrington Lake, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, consistait à cartographier l’étendue de l’incendie en marchant autour du bord du secteur brûlé — appelé le « noir » — et en marquant le périmètre dans un app sur son téléphone, ainsi que la mise en place du point chaud occasionnel.

Pour certains autres pompiers, leur voyage au Canada a donné une vue de premier plan sur des enfers d’une ampleur que peu d’entre eux avaient jamais vus.

Eric Flores, chef d’une équipe de plus de 100 pompiers français dépêchés au Québec, affirme que les incendies sont beaucoup plus importants – et plus difficiles – que ce qu’il voit habituellement chez lui.

Flores a été dépêché dans la région québécoise de la Mauricie, dans une zone proche d’un village des Premières Nations accessible uniquement par hélicoptère. Lors d’un récent entretien téléphonique, Flores a déclaré que même si la zone est humide et marécageuse, le feu se propage à travers les systèmes racinaires sous terre, et même sous l’eau.

« Malgré le fait qu’on ait les pieds dans l’eau, ça brûle », a-t-il dit.

Flores et son équipe ont été chargés de sauver le village Atikamekw du nord d’Obedjiwan d’un incendie incontrôlable de 150 kilomètres carrés. Il a déclaré que les pompiers se concentraient sur le maintien de la ligne sud près du village avec des coupe-feu, des tuyaux et en déterrant les braises fumantes avant qu’elles n’atteignent la végétation de surface.

« Comme il y a des arbres immenses, le feu prend très vite des vues inconcevables car une fois que le feu commence à sortir du sol, il attaque les arbres, il monte jusqu’en haut et vous avez des arbres de 30, 40 mètres et c’est comme ça que vous ont de gros incendies qui se déclenchent très, très rapidement », a-t-il déclaré.

Mercredi soir, il a déclaré que les pompiers avaient réussi à retenir les flammes de la communauté. Cependant, ils ont moins bien réussi à retenir le « nombre incroyable » de mouches et de moustiques qu’il décrit comme leur plus grand défi.

« Parfois, ils se font manger vivants. »

Jeudi, 1 477 pompiers étrangers étaient déployés en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique et en Alberta par l’intermédiaire du Centre interservices des feux de forêt du Canada, a indiqué le groupe dans un courriel. Ce nombre comprend des pompiers du Mexique, du Portugal, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, du Chili, du Costa Rica, d’Espagne et des États-Unis.

L’un des contingents les plus importants est composé de 400 personnes d’Afrique du Sud, qui sont déployées en Alberta et travaillent par quarts de travail de 14 jours consécutifs, suivis de quatre jours de congé.

Vincent Lubisi, un chef d’équipe de grève, a déclaré que les Sud-Africains ont dû apprendre à combattre les incendies dans un pays avec une végétation et des climats différents.

À Edson, en Alberta, où il travaillait, il a déclaré que l’accent était mis sur la sécurisation des périmètres de l’incendie et sur le travail lent vers l’intérieur.

« En Afrique du Sud, ils combattent le feu plus directement », a-t-il déclaré.

Le contingent comprend des coordonnatrices comme Antoinette Jini, qui aide à organiser les équipes sur le terrain, s’assurant que les missions sont comprises et que les bonnes informations sont transmises.

Bien que les Sud-Africains soient là pour aider, elle dit que leur expérience au Canada est mutuellement bénéfique car elle leur a permis de se familiariser avec les ressources et les techniques nord-américaines, telles que celles utilisées pour cartographier les incendies.

« Nous avons construit la relation et nous avons appris beaucoup de choses pendant que nous nous engageons et collaborons », a-t-elle déclaré dans une récente interview.

Alors que les pompiers travaillent dur, tous disent avoir également apprécié l’expérience. Sousa a apprécié la beauté de la Nouvelle-Écosse et le soutien des résidents, tandis que Lubisi dit qu’il s’est amusé à collaborer avec ses collègues étrangers.

Flores a déclaré que les équipes françaises prévoyaient mercredi soir de trouver le temps de célébrer la fête de la musique française avec une petite célébration et quelques bières. La fête se terminerait tôt, a-t-il dit, notant que les pompiers devaient se lever à 5 heures du matin le lendemain pour une autre longue journée dans les bois du Québec.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 23 juin 2023.