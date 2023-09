Des pompiers honorés à Ottawa au milieu d’une saison des incendies de forêt sans précédent

Des dizaines de membres des familles des pompiers décédés au cours de la dernière année se sont rassemblés pour rendre hommage dimanche lors de la cérémonie commémorative des pompiers canadiens aux plaines LeBreton.

La cérémonie de cette année a lieu alors que le Canada connaît l’une des pires saisons d’incendies de forêt de son histoire.

Plus de 15 millions d’hectares sont partis en fumée à travers le pays en 2023, battant un précédent record de 7,6 millions d’hectares en 1989 .

Jusqu’à présent cette année, plus de 6 000 incendies de forêt ont été signalés partout au Canada, des incendies ayant récemment éclaté à Yellowknife et dans certaines parties de la Colombie-Britannique.

« Plus de 200 000 personnes ont été évacuées et 16,5 millions d’hectares ont déjà été ravagés par de nombreux incendies », a déclaré Sherry Romanado, députée de Longueuil—Charles-LeMoyne, qui a prononcé un discours lors de la cérémonie commémorative.

« Malheureusement, nous avons perdu des pompiers en première ligne de ces incendies. J’offre mes sincères condoléances aux familles et amis de ces courageux héros », a-t-elle ajouté.

Les habitants du centre-ville de Kelowna regardent brûler l’incendie de forêt de McDougall Creek le 17 août 2023. Il s’agit de l’un des 6 000 incendies de forêt signalés à travers le Canada jusqu’à présent cette année. (Winston Szeto/CBC)

Financement en route

Les noms de 86 pompiers ont été lus à haute voix, tous décédés cette année dans l’exercice de leurs fonctions ou à la suite de maladies professionnelles.

Au moins quatre pompiers sont morts en combattant des incendies de forêt au Canada depuis juillet.

Romanado a déclaré que le gouvernement fédéral a finalisé des accords avec la Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest afin qu’ils reçoivent un total de 60 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour lutter contre les incendies de forêt.

Un fonds du gouvernement fédéral consacré à la lutte contre les incendies de forêt dans un contexte de changement climatique fournira également 256 millions de dollars aux provinces et aux territoires jusqu’en 2027.

Les fonds aideront à fournir une formation spécialisée aux pompiers et à développer leurs compétences et capacités, a déclaré Romanado.

David Sheen, président de la Fondation canadienne des pompiers morts en service, espère que la cérémonie pourra aider les familles en deuil. (Nick Persaud/Radio-Canada)

David Sheen, président de la Fondation canadienne des pompiers morts en service, a déclaré que la cérémonie vise à reconnaître les sacrifices de tous les pompiers, y compris les pompiers militaires, volontaires et autochtones.

« Nous avons plus de 70 familles venues d’Ottawa [and] de partout au pays pour être ici et partager avec nous », a déclaré Sheen.

Sheen a déclaré qu’il espérait que la cérémonie pourrait les aider dans leur processus de deuil.

« C’est incroyablement important et c’est toujours difficile. Je fais cela depuis plus de 20 ans sur la fondation et cela ne devient pas plus facile », a-t-il déclaré.

« Une journée très émouvante »

Le mari de Patricia Hill, Ryan, était l’un des pompiers honorés dimanche. Il était pompier au sein des services d’incendie d’Ottawa et est décédé d’un cancer du cerveau à 37 ans.

« C’est une journée très émouvante », a déclaré Hill, qui était accompagnée de ses deux jeunes fils.

Hill a déclaré que c’était formidable de voir le soutien à l’échelle nationale et de rencontrer d’autres familles qui ont traversé des luttes similaires.

Perdre son mari à un si jeune âge a été difficile, a-t-elle déclaré, et on continue de s’en rendre compte.

Le mari de Patricia Hill, Ryan Hill, était l’un des pompiers honorés lors de la cérémonie commémorative de cette année. (Nick Persaud/Radio-Canada)

« Il a fallu plus de 18 mois de lutte bec et ongles pour que le décès de mon mari soit reconnu comme une maladie professionnelle due à la lutte contre les incendies. Lorsque nous essayons de faire notre deuil et de comprendre ce que nous avons vécu, c’est juste du stress et c’est incroyablement dur pour les familles », dit-elle.

Hill a déclaré qu’elle espérait que des cérémonies comme celle-ci mettraient l’accent sur les maladies professionnelles liées à la lutte contre les incendies, notamment le cancer ou les problèmes de santé mentale.