Des pompiers de l’UE envoyés en Turquie pour lutter contre les incendies de forêt qui ont fait 8 morts

Ces derniers jours, les régions égéenne et méditerranéenne de la Turquie ont été en proie à des incendies de forêt qui ont détruit des hectares de forêt et forcé l’évacuation des citoyens et des touristes, craignant que les incendies ne submergent certaines zones résidentielles.

« L’UE est totalement solidaire de la Turquie en cette période très difficile. Je remercie tous les pays qui ont offert leur aide », a déclaré lundi le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic, alors qu’il annonçait le soutien et offrait « assistance supplémentaire » si nécessaire.

Jusqu’à présent, l’UE a déployé un avion croate, deux avions espagnols et des équipes de lutte contre les incendies de l’équipe rescEU, qui est le département de gestion des risques de catastrophe du bloc. Parallèlement à l’aide de l’UE, la Russie a fourni des avions de lutte contre les incendies pour aider les efforts de la Turquie à contrôler les incendies, déversant de l’eau de la zone côtière de Marmaris sur des zones boisées en feu.

Le soutien international intervient après que le nombre officiel de morts soit passé à huit personnes, la direction des forêts turque ayant confirmé qu’un total de 105 incendies se sont déclarés dans 35 villes et villages depuis mercredi.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a visité certaines des zones touchées la semaine dernière, survolant les estrans en hélicoptère avant de remercier les secouristes pour leurs efforts de lutte contre les incendies, ainsi que de s’engager à fournir des fonds pour aider les villes à se remettre de l’impact des incendies.

Bien que la Turquie ne soit pas encore officiellement membre de l’UE, elle a été reconnue comme candidate à l’adhésion à part entière et a signé un accord d’union douanière avec le bloc en 1995. L’entrée officielle du pays dans l’UE a été bloquée par des désaccords entre le bloc et les actions nationales de la Turquie, dont les dirigeants européens craignent qu’elles ne correspondent pas aux valeurs des 27 États membres actuels.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !