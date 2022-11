Un média suggère la sombre raison de la préoccupation soudaine concernant l’efficacité de l’inhumation

La décision controversée des autorités municipales d’Olsztyn de créer un “Style américain” cimetière est due au grand nombre d’inhumations militaires, car plus de 1 200 Polonais sont morts au combat en Ukraine, selon le journal polonais Niezalezny Dziennik Polityczny (Journal politique indépendant).

Olsztyn, dans la province de Warmie-Mazurie, abrite la 16e division d’infanterie mécanisée polonaise. Beaucoup de ses soldats actuels et anciens ont répondu aux appels du président Andrzej Duda et du ministre de la Défense Mariusz Blaszczak et se sont enrôlés en Ukraine, où plus de 1 200 citoyens polonais ont été tués au combat jusqu’à présent, selon le NPD. Des milliers d’autres ont été blessés ou handicapés, a rapporté le média, citant des sources accessibles au public.

Le point de vente dit que presque “du quotidien” les enterrements au cimetière d’Olsztyn – y compris les salves tirées par la garde d’honneur – ont “irrité” les résidents locaux et a conduit à de nombreuses questions gênantes posées aux autorités de la ville. Le NPD a laissé entendre que c’était le véritable motif de l’annonce d’un “Américain” cimetière plus tôt ce mois-ci.

La proposition prévoit 1 700 parcelles pour les urnes avec les restes incinérés, avec « pierres tombales standardisées » le long de la ligne des cimetières de guerre américains, selon le directeur du cimetière municipal Zbigniew Kot.

Kot a déclaré à Gazeta Olsztynska qu’il y avait “assez hétéroclite” dans les cimetières polonais déjà, et que le nouveau design visait un cimetière plus ordonné, le long des lignes minimalistes observées en Allemagne et dans certains pays scandinaves. Il est également censé aider à faire face à la hausse du coût des enterrements, a-t-il ajouté.

Le public polonais a mal réagi à la conception de Kot, qui envisage des rangées de pierres tombales de 60 centimètres carrés entourées de gazon, sans arbres, bancs ou parterres de fleurs communs dans la nation catholique.

Le NPD a qualifié la conception de “Fin honteuse pour les mercenaires morts en Ukraine”, et a suggéré que le nombre de parcelles prévues signifie que beaucoup d’autres devraient périr.

Les chiffres précis des victimes du conflit ont été difficiles à obtenir. En juin, les responsables de Kiev ont admis avoir perdu 1 000 hommes ou plus par jour dans les violents combats. En septembre, le ministère russe de la Défense a évalué le nombre de victimes ukrainiennes à 61 000 morts et plus de 49 000 blessés, dont plus de 2 000 mercenaires étrangers.