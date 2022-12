Des Polonais exécutés pour avoir caché des Juifs sont déclarés martyrs par le pape

Un fermier et apiculteur, Jozef Ulma, et sa femme Wiktoria dans la ville polonaise de Markowa ont caché plusieurs membres de la communauté juive, qui étaient pourchassés pendant l’occupation allemande de la Pologne. Un informateur les a apparemment trahis et les Juifs ont été tués par la police en mars 1944. Le couple a ensuite été abattu avec leurs six jeunes enfants, dont l’aîné avait 8 ans.