Une proposition de deux politiciens australiens de procéder à des tests de dépistage de drogues et d’alcool au parlement a suscité la controverse sur les réseaux sociaux alors que les critiques jettent des accusations de « quoi faire », tandis que les partisans disent qu’il est grand temps!

S’exprimant sur la nécessité d’assurer des environnements de travail sûrs pour les femmes, les députés du Parti libéral Katie Allen et Sarah Henderson ont lancé dimanche l’idée d’instituer des limites sur l’alcool dans les espaces de travail parlementaires et d’imposer des tests de dépistage de drogues et des alcootests réguliers pendant le travail.

«Les députés et les sénateurs ne sont pas si spéciaux. Nous sommes ici pour servir la communauté, et j’ai entendu quelques rumeurs sur la drogue ». Henderson a déclaré, apparaissant dimanche dans l’émission Insiders d’ABC.

Précisant qu’elle n’avait entendu d’allégations contre personne en particulier, la sénatrice de Victoria a ajouté que le Parlement doit être «Le meilleur lieu de travail possible.»

Pendant ce temps, Allen, un premier député de Victoria, a proposé une interdiction pure et simple de l’alcool au Parlement, après avoir été témoin d’un «Manque de professionnalisme sous-jacent» dans le bâtiment.

«Nous devons au moins boire de manière responsable. Mais même les ministres m’ont dit: « Je pense que même un environnement sec pourrait ne pas être une mauvaise chose pour le Parlement » ». Allen a déclaré pendant le programme.

Au cours du mois dernier, l’Australie a été secouée par une série d’allégations de viol, de harcèlement sexuel et de sexisme contre des parlementaires qui ont suscité un débat national sur les réformes de la «culture du travail».

Les commentaires – qui semblaient être soutenus par le Premier ministre Scott Morrison – sont intervenus après que le député du Queensland, Andrew Laming, a déclaré qu’il quitterait la politique aux prochaines élections après un barrage d’accusations alléguant de nombreux cas de mauvais comportement à l’égard des femmes.

Cependant, les propositions ont suscité un débat furieux sur les médias sociaux, car certains utilisateurs pensaient que le fait de blâmer les drogues et l’alcool détournait le blâme des «flippes» et «Hommes ayant droit», tandis que d’autres ont dit que c’était un « bon appel. »

Bien que je ne m’oppose pas au repos de l’alcool et de la drogue au Parlement, je crains que les rumeurs ne remplacent les faits et que la question de la consommation d’alcool et de drogue puisse être liée, mais aussi une distraction du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles et des viols. – David Griffiths (@ DavidGr07837209) 28 mars 2021

J’écoute Sarah Henderson et Katie Allen parler des problèmes du Parti libéral et tout ce que je les entends faire est de blâmer tout et tout ce à quoi ils peuvent penser pour le problème – alcool, drogues, personnel, formation, WHS – sauf le coupable réel – hommes habilités #Insiders – Greg Rickard (@ Ninderry123) 28 mars 2021

Bon appel de Sarah Henderson. Les politiciens continuent d’essayer de dépister les bénéficiaires de l’aide sociale et d’autres personnes vulnérables. Il est peut-être temps que nous commencions le dépistage des drogues aux politiciens. Tant d’entre eux utilisent leurs salaires de 200K $ sur des fringales de cocaïne, ce n’est pas bon! https://t.co/gQxy2JcbaU – Drew Pavlou 柏 乐 志 (@DrewPavlou) 28 mars 2021

«Aucun autre lieu de travail en Australie n’a ses propres restaurants, bars et service d’étage. Non, les tests de dépistage de drogues et d’alcool ne sont que le début – l’alcool doit être interdit sur les lieux de travail du Parlement – comme partout ailleurs dans le secteur public du pays ». a déclaré un utilisateur.

Aucun autre lieu de travail en Australie n’a ses propres restaurants, bars et service d’étage. Non, les tests de dépistage de drogues et d’alcool ne sont que le début – l’alcool doit être interdit sur les lieux de travail du Parlement – comme partout ailleurs dans le secteur public du pays #insiders #auspol – SickOfRupert (@IrrigationJims) 28 mars 2021

D’autres étaient moins certains. Un sceptique a noté, «Je ne sais pas ce que je ressens à propos d’un groupe d’alcooliques (fonctionnels ou non) et de nombreux autres qui consomment de l’alcool pour gérer les difficultés du Parlement devant soudainement se tarir dans l’un des endroits les plus stressants d’Australie.»

Je ne sais pas ce que je ressens à propos d’un groupe d’alcooliques (fonctionnels ou non) et de nombreux autres qui consomment de l’alcool pour gérer les difficultés du Parlement devant soudainement se tarir dans l’un des endroits les plus stressants d’Australie. https://t.co/8YrNf10SbM – marklawrence 🖐🏽🧼😷✊🏽❤️ (@marklawrence) 28 mars 2021

Pendant ce temps, le chef adjoint du parti libéral, Josh Frydenberg, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la question de l’alcool soit traitée dans un examen de la culture parlementaire mené par le commissaire australien à la discrimination sexuelle.

«Le Parlement est un lieu de travail inhabituel. Cela a duré de longues heures, c’est particulièrement intense et nous avons un travail très important à entreprendre ». Dit Frydenberg.

« Mais le comportement, la conduite et la culture que nous avons vu se manifester par les révélations de ce qui s’est passé au Parlement … tombe bien en deçà des normes communautaires et il doit changer et il doit changer rapidement », il ajouta.

Le chef de l’opposition, Anthony Albanese, a déclaré que son parti travailliste était ouvert à toute proposition constructive visant à améliorer le fonctionnement du Parlement.

