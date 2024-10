Des politiciens américains ciblés par des pirates chinois – WaPo — RT World News

Des pirates informatiques chinois ont piraté les téléphones de nombreux hommes politiques américains et collecté l’audio de leurs appels, a rapporté le Washington Post, citant des sources.

Un conseiller anonyme de la campagne du candidat républicain à la présidentielle Donald Trump ferait partie des personnes dont les conversations ont été interceptées, a rapporté dimanche le journal.

Selon les sources, les pirates appartenaient à un groupe surnommé « Salt Typhoon » par des chercheurs américains. Washington pense avoir des liens avec la principale agence d’espionnage chinoise, le ministère de la Sécurité d’État.

Les auteurs auraient pu collecter l’audio d’un certain nombre d’appels au cours d’une opération à grande échelle qui a duré des mois, selon le rapport.

Au moins un responsable américain a été informé à la fin de la semaine dernière que des pirates informatiques avaient accédé à son téléphone portable personnel, qui recherchait ses journaux téléphoniques, ses messages texte et d'autres données sur l'appareil, a déclaré l'une des sources.















Le nombre total de victimes de cette violation serait inférieur à une centaine, rapporte le Washington Post.

Un ancien haut responsable américain des cyber-opérations a déclaré au journal que l’ampleur du piratage était limitée parce que ceux qui étaient à l’origine de ce piratage auraient pu considérer l’accès aux téléphones des politiciens américains comme « exquis » ou de grande valeur, et a agi avec prudence afin d’éviter d’être détecté le plus longtemps possible.

Le gouvernement américain a ouvert une enquête sur cette violation et tente de déterminer la quantité d’audio que les pirates ont pu obtenir, ont indiqué les sources. D’autres victimes pourraient être découvertes à mesure que l’enquête se poursuit, ont-ils ajouté.

Le FBI a refusé de commenter lorsque le journal a abordé ces questions.

Le Washington Post a souligné dans son article que le prétendu piratage « accroît les inquiétudes quant à l’ampleur de l’infiltration » à l’approche de l’élection présidentielle américaine du 5 novembre.

L’ambassade de Chine à Washington a précédemment déclaré qu’elle n’était pas au courant des activités du « Salt Typhoon ». Il a également accusé les États-Unis d’avoir fabriqué des preuves de l’implication chinoise dans des cyberattaques.

Pékin a démenti à plusieurs reprises les affirmations de Washington selon lesquelles il tenterait de s’immiscer dans le processus électoral américain. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a insisté en juillet sur le fait que « La Chine n’est jamais intervenue et n’interviendra pas dans les élections américaines. » Selon le porte-parole, les autorités de Pékin « opposez-vous à la diffusion de fausses informations par les États-Unis pour diffamer la Chine. »