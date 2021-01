Les politiciens allemands ont été qualifiés d ‘«escargots de vaccins» aujourd’hui alors que l’indignation du public s’intensifiait face à la lenteur du déploiement du vaccin dans le pays.

Les médias allemands ont demandé aux ministres de la Santé de se pencher sur le processus de vaccination « d’une lenteur embarrassante » qui a vu seulement 1,8 million de personnes recevoir le vaccin jusqu’à présent.

Dans un article brûlant dans Bild, le journal a déclaré aux politiciens qu’ils «peuvent et doivent faire mieux» pour faire vacciner le public en toute sécurité.

L’Allemagne est maintenant derrière le Royaume-Uni et les États-Unis dans l’effort de jab avec seulement 1,8 million d’Allemands vaccinés à ce jour, contre 6,8 millions au Royaume-Uni.

Autrefois louée pour sa réponse rapide au coronavirus, l’Allemagne est maintenant aux prises avec un nombre élevé de cas, un taux de mortalité en hausse et un déploiement de vaccins qui a vu le pays ne piquer que 2 personnes sur 100 au cours d’un mois.

Israël parvient à vacciner le même nombre de sa population chaque jour.

L’UE n’a pas encore approuvé le jab Oxford / AstraZeneca, bien que le Royaume-Uni ait donné le feu vert au jab le 30 décembre.

Contrairement aux vaccins Pfizer et Moderna, le jab Oxford peut être conservé au réfrigérateur, ce qui permet des livraisons rapides et faciles.

Le déploiement du vaccin AstraZeneca a donné un coup de pouce au programme de vaccination britannique – près de 7 millions de Britanniques ont maintenant reçu le vaccin.

AstraZeneca est maintenant en passe de fournir en moyenne 2 millions de doses par jour pour le reste de l’année.

Et alors que les politiciens allemands avaient promis une fois que leur programme de vaccination rivaliserait avec le Royaume-Uni, le pays semble prêt pour plus de problèmes avec le déploiement après que Pfizer et AstraZeneca ont tous deux annoncé qu’ils coupaient l’approvisionnement de l’UE.

AstraZeneca a averti que les livraisons seraient réduites en raison de problèmes avec la «chaîne d’approvisionnement de l’UE» pour le vaccin.

Bien qu’un chiffre exact ne soit pas connu, on pense que la réduction pourrait représenter 60% des livraisons affectées à l’Europe.

Pfizer a également averti que les livraisons par injection seraient réduites de 20% à court terme – mais a promis de compenser les doses manquées plus tard.

La nouvelle a suscité l’indignation en Europe, les firmes pharmaceutiques exigeant de Bruxelles de les avertir rapidement lorsqu’elles exportent des produits Covid en dehors du bloc.

La réaction a soulevé la possibilité que l’UE soumette les vaccins fabriqués en Europe à des interdictions d’exportation.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, faisait partie de ceux qui exigeaient des restrictions sur les coups quittant l’UE mardi.

Il a déclaré: «Il est logique que nous ayons une restriction à l’exportation.

«Les vaccins qui quittent l’Union européenne ont besoin d’un permis afin que nous puissions tout d’abord savoir ce qui est fabriqué en Europe, ce qui quitte l’Europe, où il quitte l’Europe et s’il s’agit alors d’une distribution équitable.»

La présidente de l’UE, Ursula von der Leyen, a appelé le chef de la société AstraZeneca Pascal Soriot à «livrer».

Elle a déclaré: «L’UE a aidé avec de l’argent à renforcer dès le début les capacités de recherche et les installations de production.

«L’Europe a investi des milliards pour aider à développer les premiers vaccins COVID-19 au monde.

«Maintenant, les entreprises doivent livrer. Ils doivent honorer leur obligation. C’est pourquoi nous allons mettre en place un mécanisme de transparence des exportations de vaccins. »