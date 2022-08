Des policiers sauvent une femme coincée dans une voiture au milieu des inondations

Alors que de fortes inondations ont perturbé la paix des habitants de l’Arizona, aux États-Unis, le 28 juillet, le département de police d’Apache Junction a été bombardé de 24 appels à l’aide différents en raison des inondations. Maintenant, le compte Twitter du département de police d’Apache Junction (AJPD) a partagé une séquence de caméra corporelle d’une de leurs missions de sauvetage impliquant une femme coincée dans sa voiture.

Au milieu d’un fort courant d’eau de crue, les agents de l’AJPD avec l’aide des pompiers ont réussi à sauver la vie du citoyen coincé à l’intérieur de la voiture. Dans la vidéo partagée par le département, on entend un flic parler à la femme en détresse. Il a demandé : « Pouvez-vous ramper, non ? Madame, ça va couler ». Le flic demande en outre à la femme de se dépêcher et l’enveloppe dans une double sangle: «Viens ici, dépêche-toi, dépêche-toi. Lève-toi, sors d’ici. Tiens, enroule ça autour. La citoyenne indique que son chien de compagnie est toujours à l’intérieur de la voiture et elle hésite à en sortir un court instant. On peut voir les agents autour d’elle la consoler alors qu’ils la pressent de se précipiter hors de la voiture.

L’AJPD a déclaré: «Le 28 juillet 2022, le département de police d’Apache Junction a répondu à 24 appels de service différents liés aux inondations. L’incident que vous verrez dans cette caméra corporelle d’officier de l’AJPD provient du sauvetage d’un automobiliste bloqué à Weekes Wash. Deux officiers, un agent de détention et un pompier de Mesa ont participé à ce sauvetage. Nous tenons également à remercier le civil qui a fourni une sangle de remorquage.

Même après les efforts acharnés du flic, le chien à l’intérieur du véhicule n’a pu être localisé qu’au dernier moment. Le département a déclaré: «Nous sommes profondément attristés de constater que même si nous avons pu sauver la conductrice, nous n’avons pas pu récupérer son chien. Au dernier contrôle, la famille et les amis cherchaient cet animal de compagnie bien-aimé.

L’AJPD a en outre remercié les pompiers et les autres services qui ont fait leur part pour secourir tous les civils en détresse. Les responsables dans leur tweet ont également émis un avertissement aux civils de ne pas conduire sur des routes inondées. “Alors que la mousson continue, nous voulons vous rappeler de ne jamais conduire sur des routes inondées”, a écrit l’AJPD dans le communiqué.

Les appels supplémentaires reçus par le département le même jour comprenaient des incidents impliquant des automobilistes bloqués sur les routes.

