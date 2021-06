Des policiers sauvent deux chiens en train de rôtir dans une voiture par une chaleur de 24 °C alors que le propriétaire gémit « vous avez cassé ma fenêtre »

C’est le moment où les flics ont sauvé un beagle et un autre chien d’une voiture brûlante – quelques instants avant que le propriétaire ne se plaigne d’avoir brisé sa fenêtre.

Des images montrent des policiers par effraction désespérée dans une voiture garée sur le front de mer de Brighton hier soir.

Des policiers ont été vus par effraction dans la voiture samedi

Le clip commence par l’un des officiers forçant son bâton à travers le haut d’une fenêtre arrière avant de l’ouvrir en éclats dans la chaleur croissante.

Alors que l’alarme de la voiture se déclenche, on peut voir les propriétaires se précipiter vers elle, implorant les flics impliqués.

On peut entendre une femme dire : « Tu as cassé ma fenêtre », alors qu’elle et sa famille sont horrifiées.

Un officier répond : « C’est une journée chaude. Vous ne devriez pas laisser le chien dans la voiture par ce temps. »

Des dizaines de spectateurs ont pu être vus en train de regarder la panique se dérouler alors que les températures ont grimpé à 25 ° C dans certaines parties du Royaume-Uni hier.

Mais un habitant, qui a filmé l’action, a déclaré que les propriétaires semblaient ignorer que la chaleur pouvait être mortelle pour leur chien.

Les propriétaires se sont plaints d’avoir cassé leur vitre

Un beagle pouvait être vu dans le dos

« Là où ils s’étaient garés, il n’y a tout simplement pas d’ombre », a déclaré le joueur de 20 ans.

« C’est directement sur le front de mer par temps de 25 ° C à l’extérieur – je n’ai aucune idée de ce que c’était à l’intérieur de la voiture. »

Le témoin a déclaré que les chiens haletaient dans la voiture, depuis une « cage noire solide » à l’arrière.

Mais les propriétaires étaient furieux quand ils ont découvert que des flics étaient entrés par effraction.

« Au début, c’était ‘qu’est-ce que tu fous, pourquoi as-tu cassé la vitre de ma voiture ? Je ne suis parti que 10 minutes' », a déclaré le témoin.

« Le mec pensait évidemment qu’il avait complètement raison. Il ne semblait pas vraiment avoir beaucoup d’empathie. »

Les propriétaires ont été bouleversés lorsqu’ils ont découvert leur véhicule endommagé

Selon la RSPCA, les voitures peuvent devenir « aussi chaudes qu’un four » très rapidement – avec des températures de 22°C à l’extérieur, atteignant rapidement 47°C dans une voiture en l’espace d’une heure.

Et les flics exhortent quiconque voit un chien dans une voiture chaude à composer le 999.

Un porte-parole de la police a déclaré à The Sun Online : « La police du Sussex a été appelée à propos de deux chiens laissés enfermés dans une voiture dans la chaleur de la journée hier sur Madeira Drive, Brighton.

« Les policiers se sont présentés et ont essayé d’obtenir un numéro de contact pour les propriétaires de la voiture, mais n’ont pas pu.

« Les agents n’avaient pas d’autre choix que de casser la vitre latérale pour y accéder et un gentil membre du public a fait don d’une bouteille d’eau.

« Les propriétaires ont reçu des conseils forts sur le retour à la voiture peu de temps après.

« Les chiens, qui se sont beaucoup améliorés après l’air frais et l’eau, ont été laissés aux propriétaires. Les propriétaires de chiens ne devraient jamais laisser un chien seul dans une voiture par temps chaud. Si vous voyez un chien en détresse dans une voiture chaude, composez le 999 . «