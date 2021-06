Des policiers sauvent des chiens de compagnie d’une voiture en train de rôtir après qu’un couple les a enfermés pour dîner au restaurant au Royaume-Uni

Laisser des animaux domestiques à l’intérieur des voitures par temps chaud peut avoir de graves conséquences sur leur santé. Cela les laisse non seulement étouffés et déshydratés, mais présente également un risque pour leur vie. Un de ces incidents a été signalé samedi soir à Brighton Seafront, où un couple a laissé ses deux chiens dans leur voiture étouffante alors qu’ils prenaient leurs repas dans un café. Les policiers ont pris connaissance de la situation et ont vu un beagle et un autre chien piégés à l’intérieur de la voiture en train de rôtir lorsqu’ils ont cassé la vitre du véhicule et ont sauvé les animaux. L’incident entier a été capturé par un spectateur qui était d’avis que les propriétaires ne savaient pas que la chaleur pouvait être mortelle pour les animaux. S’adressant à The Sun, la personne qui a filmé l’incident a révélé que la voiture était garée directement sur le front de mer à 25 degrés Celsius où il n’y avait pas d’ombre. Lorsque l’officier a brisé la vitre de la voiture avec une matraque pour aider les chiens à pousser un soupir de soulagement dans la chaleur montante, il a vu que les chiens haletaient.

Alors que les propriétaires se précipitaient sur place en entendant le son de l’alarme de leur voiture, ils se plaignaient de la vitre cassée. Ils ont fulminé et ont rétorqué en mentionnant leur absence pendant 10 minutes.

Selon le Sun, le couple de propriétaires qui dînait au Carats Café and Bar à Southwick, près de Brighton, a été vu en train de voler le pot de pourboire du personnel se tenant au comptoir. Partageant les images de vidéosurveillance avec les fonctionnaires de police, le personnel du joint alimentaire a confirmé que de l’argent avait été volé dans le café. Le personnel a ajouté que le couple avait demandé le remboursement de deux petits-déjeuners qu’ils avaient mangés, se plaignant d’avoir trouvé un cheveu dans leur nourriture.

Cependant, selon la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA), les voitures peuvent devenir « aussi chaudes qu’un four » très rapidement, avec des températures de 22°C à l’extérieur, atteignant 47 degrés Celsius dans une voiture en une heure. Police les autorités exhortent les gens à ne pas laisser leurs animaux de compagnie dans les voitures sous la chaleur torride.

