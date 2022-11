Des policiers rencontrés qui ont plaisanté sur le viol d’un adolescent dans un groupe WhatsApp avec le flic tueur Wayne Couzens sont emprisonnés

DEUX agents de la police du Met qui ont plaisanté sur le viol d’une adolescente et partagé des insultes racistes dans un groupe avec Wayne Couzens ont été emprisonnés.

PC Jonathon Cobban, 35 ans, et Joel Borders, 45 ans, ont également envoyé des messages sur l’agression sexuelle de femmes et le viol d’un collègue.

Le PC Jonathon Cobban a partagé des messages racistes Crédit : Nouvelles centrales

Joel Borders a fait des blagues sur la violence domestique Crédit : Centrale

Le couple s’est livré à des fantasmes de viol, a partagé des insultes racistes et a ri de tirer sur des gens dans des messages qui étaient “hors de portée”.

Ils ont été partagés dans une discussion de groupe malade appelée Bottle and Stoppers dont Couzens faisait partie avant de violer et d’assassiner Sarah Everard.

Les messages choquants ont été trouvés sur le téléphone du flic maléfique en mars de l’année dernière après l’horrible meurtre.

Cobban et Borders sont maintenant emprisonnés chacun depuis 12 semaines.

Mais ils ont été libérés sous caution avant un appel contre leurs condamnations devant la Haute Cour.

Ils avaient précédemment été condamnés pour l’envoi d’un message grossièrement offensant, indécent, obscène ou menaçant sur un réseau public de communications électroniques.

Le couple a affirmé qu’ils échangeaient simplement des “plaisanteries” dans les messages, qui ont commencé le 29 juin 2019.

Un premier officier, qui n’a pas été inculpé, a fait des blagues sur les agressions sexuelles de victimes de violence domestique.

Borders répond: “Oh John, dans ce cas, tu es probablement foutu”.

Cobban a alors répondu: “Ça va. Les victimes de DV adorent ça. C’est pourquoi elles sont le plus souvent des victimes à répétition.”

L’ex-flic Borders répond “Non, ils n’écoutent tout simplement pas.”

Le couple a également partagé une série de messages racistes plus tard le même jour lorsqu’ils ont qualifié Hounslow, dans l’ouest de Londres, de “f ** king s ** thole somalien”.

Cobban ajoute: “Génial, voilà ma patrouille de p *** y – plus comme des MGF [female genital mutilation] patrouille.”

Borders lui dit alors que Feltham est “pire”, en disant: “J’y suis allé l’autre semaine et je me sentais comme une tache sur un domino.”

Le tribunal a appris que les policiers, qui étaient tous de service à l’époque, avaient également plaisanté sur le viol d’une jeune fille de 15 ans souffrant de problèmes de santé mentale.

Alors que Borders a dit d’une collègue du Met: “Elle va m’utiliser comme exemple. Conduis-moi puis fais-moi donner un coup de pied quand je la viole et la bats! Sneaky b *** h”.

Lors d’un échange ignoble le 5 avril de cette année-là, il a écrit: “J’ai hâte de prendre des armes pour pouvoir tirer des c *** en plein visage!”

Cobban a répondu : « Moi aussi. Je veux taser un chat et un chien pour voir lequel réagit le mieux. Je pense que le chat aura plus de p****d et que le chien chiera. Je veux tester cette théorie. Idem avec les enfants. Zap zappez petits connards.”

Borders suggère alors d’ajouter “un couple de duveteux” – un terme péjoratif pour les personnes atteintes du syndrome de Down – à la liste.

Étonnamment, alors qu’il travaillait dans la gendarmerie nucléaire civile (CNC), Cobban s’est porté volontaire pour devenir «gardien de la race et de la diversité» pour l’unité des armes à feu.

Tandis que Borders est devenu agent de protection rapprochée après avoir quitté la Met Police.

Il a tenté de prétendre que les messages “étaient devenus incontrôlables” pour sa défense, déclarant au tribunal : “C’est absolument ridicule. Vous essayez de criminaliser des policiers innocents… les gens sont offensés par tout.”

Le commandant Jon Savell, qui est responsable des normes professionnelles de la police métropolitaine, a déclaré que les messages étaient “répugnants”.

Il a ajouté: “Il est stupéfiant qu’ils considèrent ce langage comme défendable.”

Cobban, de Didcot, Oxfordshire, et Borders, de Preston, Lancs, ont nié cinq chefs d’accusation chacun d’envoi par réseau de communication public d’une affaire offensante.

Le PC William Neville a été innocenté de deux des mêmes accusations.