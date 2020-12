Des images choquantes ont émergé de l’arrestation brutale et brutale par deux policiers d’un adolescent mentalement malade à Victoria.

Vendredi, Lochlan Nixon-May a été arrêté par la police devant une maison à Wodonga, dans le nord de l’État.

Une vision troublante de l’arrestation de Nixon-May a été révélée, montrant qu’un policier l’a frappé à la tête avec une bombe de capsicum.

Le jeune homme de 19 ans est subjugué face contre terre, l’agent lui saisissant le bras, tandis qu’un autre agent utilise son pied pour maintenir sa tête au sol.

La police a défendu ses actions après la sortie d’images de l’arrestation brutale d’un adolescent (photo)

Nixon-May est vu crier et se tordre de douleur dans les images, avec du sang éclaboussé sur son visage.

L’arrestation a rendu la famille de Nixon-May indignée par l’usage de la force par le policier.

« Je ne vois tout simplement pas la nécessité de la violence », a déclaré le frère de Nixon-May, Teak Morgan 7Nouvelles.

«Je comprends l’usage de la force nécessaire, mais pourquoi mon frère a-t-il besoin d’être à la limite du coma?

La police allègue que Nixon-May résistait à l’arrestation et a tenté de mordre les policiers pendant l’épreuve.

« Ah, ma mère », peut-on entendre dire l’un des officiers dans la vidéo.

‘Arrêter maintenant! Ne le mordez pas », dit l’autre.

Lochlan Nixon-May (photo) a été frappé à plusieurs reprises à la tête avec une bombe aérosol de capsicum par un policier

M. Morgan a déclaré qu’en dépit des allégations, les actions des agents étaient inacceptables.

« Menez une enquête sérieuse sur cette situation, car ce n’est que de la violence inutile sur un enfant déjà malade mental », a-t-il déclaré.

Nixon-May a été impliqué dans une bagarre de rue avec deux autres personnes sur les lieux avant l’arrivée de la police, le laissant avec un visage ensanglanté.

Un témoin de la bagarre a déclaré que cela l’avait laissée « horrifiée ».

« Je n’ai jamais rien vu de plus horrible de ma vie et c’était plus le cas avant l’arrivée de la police qu’après l’arrivée de la police », ont-ils déclaré.

Nixon-May a été transporté à l’hôpital après son arrestation pour soigner des blessures subies lors de la bagarre avant l’arrivée de la police.

La police de Victoria a défendu la réponse de l’officier en soumettant Nixon-May.

« Lorsque la police est arrivée, le jeune homme de 19 ans était allongé sur le sol, le visage ensanglanté. Les agents se sont approchés de l’homme qui est devenu agressif envers la police », ont-ils déclaré.

Un spray oculaire a été déployé et les membres se sont alors battus avec l’homme et ont tenté de le menotter.

Teak Morgan (photo) a déclaré que les actions de l’agent en arrêtant son frère étaient inacceptables

Pendant ce temps, il a activement résisté à la police et a continué à se battre, à pincer les membres et à tenter de les mordre.

« L’homme a été frappé avec une boîte de conserve dans le but de l’empêcher de mordre les agents et un membre a utilisé son pied pour contrôler la tête de l’homme pendant la phase finale de l’arrestation afin de s’assurer qu’aucun policier n’a été mordu ou craché. »

Nixon-May et un autre homme ont tous deux été inculpés après avoir prétendument agressé un homme et l’avoir emmené contre son gré le jour de l’arrestation de Nixon-May.

Les enquêteurs affirment que les deux hommes ont agressé un homme de 20 ans dans une propriété de Castle Creek Road avant de déménager dans une autre maison sur Wirilda Close où l’agression s’est poursuivie avant de le déposer dans un hôpital local.

Nixon-May a été inculpé d’invasion aggravée de domicile, de blessure intentionnelle, de blessure imprudente, d’emprisonnement illégal, de cambriolage, de vol, de vol de véhicule à moteur, de possession de drogue de dépendance et de résistance à la police.

Il a été libéré de l’hôpital samedi matin et reste en garde à vue en Nouvelle-Galles du Sud dans l’attente d’une audience d’extradition.

Un homme de 23 ans de Wodonga a également été arrêté sur les lieux et accusé d’invasion aggravée de domicile, de cambriolage aggravé, d’agression, d’emprisonnement illégal et de possession de drogue.

Il a été placé en détention provisoire pour comparaître lundi devant le tribunal de première instance de Wodonga.