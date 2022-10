Des policiers ontariens tués : les condoléances affluent

Alors que la communauté du comté de Simcoe est aux prises avec la mort tragique de deux policiers à la suite d’une fusillade dans un Innisfil, en Ontario. hier soir, des Canadiens de partout au pays se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leurs condoléances pour les vies perdues.

Premier ministre Justin Trudeau tweeté ses respects ce matin: «J’envoie mes plus sincères condoléances à @SouthSimcoePS ce matin, alors qu’ils pleurent le décès de deux officiers qui ont été tués dans l’exercice de leurs fonctions. Mes pensées vont également aux proches de ces agents et à toute la communauté d’Innisfil.”

Pendant ce temps, le chef conservateur Pierre Poilievre dit qu’il est profondément attristé d’apprendre que deux des policiers de South Simcoe ont été tués. “Nous pleurons avec les familles des officiers décédés, le chef par intérim Van Dyke et les membres de la famille du service de police de Simcoe Sud en cette période sombre”, a-t-il déclaré dans un tweet.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a écrit qu’il avait le cœur brisé d’apprendre que les policiers avaient été tués dans l’exercice de leurs fonctions. “Nous prions pour les familles des policiers et tous les policiers qui risquent leur vie pour protéger nos communautés”, a-t-il déclaré. ajoutée.

D’autres dirigeants de la région de York-Simcoe ont également partagé leurs réflexions.

Tôt ce matin, la députée provinciale de York-Simcoe, Caroline Mulroney tweeté, «Je suis dévasté d’apprendre la tragique nouvelle du décès de deux agents de @SouthSimcoePS, qui ont consacré leur vie à protéger nos communautés. Mes pensées et mes prières vont à leurs familles et à toute l’équipe du service de police de Simcoe Sud pendant cette période déchirante.

Scot Davidson, député conservateur de York-Simcoe, s’est dit “dévasté d’apprendre la mort tragique” des deux officiers. “Mes pensées vont à leurs familles et à l’ensemble de la force policière de Simcoe Sud alors qu’ils pleurent leur profonde perte”, il a dit.

Les voix de la communauté policière se tournent également vers les médias sociaux pour réagir aux nouvelles.

Le chef de la police de Toronto, James Ramer tweeté, « Au nom de tous les membres de la @TorontoPolice, j’offre nos plus sincères condoléances aux familles de ces deux policiers décédés et aux membres de la @SouthSimcoePS pour cette perte dévastatrice. Nous sommes avec vous dans votre chagrin.

“Au nom de tous les membres @YRP, je présente mes plus sincères condoléances pour la perte des deux officiers décédés @SouthSimcoePS”, a écrit Chef de la police régionale de York, Jim MacSween. « Nos pensées vont à leur famille, amis et collègues. Nous sommes à vos côtés et vous offrons notre soutien pendant cette période incroyablement difficile. #HeroesInLife.