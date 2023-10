Des policiers ont été envoyés pour saisir un hélicoptère appartenant à l’entreprise Justice en raison d’une dette envers le propriétaire d’une société minière russe

Les marshals américains ont reçu pour instruction de saisir un hélicoptère Bell 2009 appartenant à une société appartenant au gouverneur Jim Justice et à sa famille en raison d’une dette impayée.

Caroleng Investissements Limitée, maison mère à la société minière russe Mechel qui a acheté et vendu des propriétés avec Justice, demande la saisie d’une dette de 8,4 millions de dollars déjà reconnue et accordée par le système judiciaire fédéral.

Un supplément ordonnance d’exécution déposée aujourd’hui devant la Cour fédérale ordonne aux maréchaux de saisir l’hélicoptère situé à l’aéroport régional de Roanoke-Blacksburg en Virginie « ou ailleurs dans ce district, y compris tous les journaux et enregistrements, tous les accessoires, pièces jointes, pièces, réparations, ajouts, accessoires, substitutions, échanges liés à l’hélicoptère ».

Et « il est en outre autorisé, en exécution de cette assignation, que le maréchal des États-Unis et/ou le créancier judiciaire pénètre dans un espace sécurisé, si nécessaire, par la force, pour saisir les biens du débiteur judiciaire.

Tout cela est le résultat d’un jugement contre Bluestone Resources, une société de justice, devant le tribunal de district américain du district du Delaware le 7 juin 2021.

En plus du jugement de 8,4 millions de dollars, Caroleng a droit à des intérêts anticipés de 1,7 million de dollars, ce qui porte le montant total à 10,1 millions de dollars. Le jugement demande également que des intérêts de 9 pour cent s’accumulent jusqu’à ce que la dette soit réglée.

Le différend est un aspect d’un accord de longue date qui a mal tourné.

Caroleng Investments Limited était la société mère de la société russe Mechel Bluestone en février 2015, lorsque Justice a racheté la propriété.

Justice a vendu les actifs charbonniers de la famille à Mechel en mai 2009 pour 436 millions de dollars en espèces et 83,3 millions d’actions privilégiées d’actions Mechel. Justice puis j’ai racheté Bluestone en 2015 pour 5 millions de dollars.

Les mines avaient été fermées sous Mechel, mais la Justice les rouvrit.

L’accord de rachat des propriétés Bluestone comprenait une disposition visant à payer à Caroleng 3 $ la tonne de redevances pour le charbon extrait, ainsi qu’une partie définie des ventes futures.

Dans les dossiers judiciaires, Caroleng a affirmé que Bluestone avait retenu le paiement des redevances.

Bluestone a soutenu qu’elle avait retenu de l’argent à titre de « compensation » des montants qu’elle avait payés en trop à Caroleng. Caroleng a rétorqué qu’il y avait une clause dans l’accord de vente des sociétés de 2015 qui empêchait Bluestone de conserver les paiements de « compensation ».

Un panel de trois personnes de la Chambre de commerce internationale a arbitré l’affaire à Paris, en France, en octobre 2019, deux ans après le premier mandat de Justice en tant que gouverneur. Le jury a récompensé les 8,4 millions de dollars plus les intérêts après la conclusion de Bluestone avaient « substantiellement violé » plusieurs aspects de l’accord avec Mechel.

Caroleng a de nouveau insisté sur la question devant le tribunal après un certain temps sans paiement, et maintenant les commissaires sont envoyés pour saisir un hélicoptère.

Justice, candidat au Sénat américain, a largement évoqué le passif de ses entreprises familiales lors d’une conférence de presse.

Il répondait à une divulgation financière obligatoire qui montrait des millions de dollars de dettes personnelles. La justice a déclaré que sa famille remboursait ces dettes.

« Vous verrez une famille qui a travaillé vraiment, vraiment, très dur – une famille qui, à un moment donné, si vous êtes vraiment juste et que vous prenez du recul, vous direz : « Eh bien, quand les choses se sont passées ». vraiment difficile, pourquoi n’ont-ils pas fait faillite comme toutes les sociétés charbonnières presque dans le pays en difficulté qui ont radié des centaines et des centaines de millions, voire des milliards de dollars. Et nous ne l’avons pas fait », a-t-il déclaré.

« Il n’y a pas de gros pots d’or qui traînent. Absolument, en fin de compte, vous pouvez le constater. Et à partir de là, vous pouvez voir une famille qui est parfois un peu en retard sur une facture et tout, mais nous les payons, n’est-ce pas ?