Des policiers inculpés pour avoir tué par balle un garçon de 18 mois

Trois policiers canadiens ont été accusés d’homicide involontaire coupable et de négligence criminelle

Trois agents de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) au Canada ont été accusés d’avoir tué par balle un enfant de 18 mois dans le but d’empêcher un enlèvement parental présumé il y a deux ans.

Les gendarmes de l’OPP Nathan Vanderheyden, Kenneth Pengelly et Grason Cappus ont été accusés d’homicide involontaire coupable et de négligence criminelle, a annoncé mercredi l’Unité des enquêtes spéciales (UES). Ils doivent comparaître devant le tribunal le 6 octobre.

L’incident s’est produit le 26 novembre 2020 lorsque la police a reçu un appel affirmant que le père de Jameson Shapiro l’avait enlevé de sa maison à Kawartha Lakes, en Ontario.

Les agents ont repéré le camion du père du garçon à l’extérieur de Kawartha Lakes et ont tenté de l’arrêter.

L’UES a déclaré que l’homme avait fini par conduire son véhicule dans une voiture de police et un autre véhicule, tout en blessant également l’un des policiers, qui avait tenté de poser des pointes sur la route. Après la collision, les trois policiers ont ouvert le feu et abattu le conducteur et son fils.

Le père a succombé à ses blessures à l’hôpital, tandis que Jameson, un an et demi, a été tué sur le coup sur le siège arrière.

L’UES a déclaré l’année dernière que des preuves médico-légales indiquaient que la police avait abattu l’enfant.

« Lorsqu’une tragédie comme celle-ci se produit, elle affecte les familles, la communauté et l’ensemble de notre service. C’est dévastateur quand une vie innocente est perdue lors d’un incident », Le commissaire de l’OPP, Thomas Carrique, a déclaré après que des accusations ont été portées contre des agents.

L’Association de la police provinciale de l’Ontario (OPPA), qui représente les trois policiers, a déclaré qu’il était “soutenir pleinement” ses membres. Le syndicat a décrit la mort du garçon comme “une circonstance tragique pour toutes les personnes impliquées.”

“Chaque jour, des policiers prennent des décisions en une fraction de seconde que la plupart n’auront jamais à prendre et ne voudraient pas prendre”, a insisté l’OPPA. « Cette affaire est maintenant devant les tribunaux. Tout le monde a droit à une procédure régulière.