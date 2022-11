Des policiers inculpés du meurtre d’un homme du Colorado qui fabriquait des symboles de cœur à leur approche

Un grand jury a inculpé deux adjoints du shérif du Colorado dans la mort d’un homme de 22 ans qui a été abattu après avoir appelé le 911 pour une assistance routière alors qu’il vivait ce que sa mère a décrit comme une crise de santé mentale, selon les archives judiciaires en ligne.

Les actes d’accusation des anciens adjoints du shérif du comté de Clear Creek, Andrew Buen et Kyle Gould, ont été rendus mercredi, cinq mois après que Christian Glass, 22 ans, a été tué par les forces de l’ordre. L’affaire est devenue un point d’éclair au milieu d’un tollé national pour des réformes de la police axées sur l’intervention en cas de crise et la désescalade.

Il a également attiré l’attention internationale. Glass est né de parents britanniques et kiwis en Nouvelle-Zélande avant que la famille ne déménage aux États-Unis, et des responsables diplomatiques en Nouvelle-Zélande et en Grande-Bretagne ont écrit aux responsables de l’État pour exprimer leur inquiétude et leur intérêt pour les circonstances de l’affaire, selon un rapport. plus tôt cette année de Colorado Public Radio.

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a rencontré en privé les parents de Glass, présentant ses condoléances et qualifiant cela de tragédie qui “n’aurait jamais dû se produire”, selon un communiqué obtenu par un média local en septembre.

Les accusations portées contre les deux députés comprennent le meurtre au deuxième degré pour Buen, l’homicide par négligence criminelle pour Gould, ainsi que des accusations de mise en danger imprudente et d’inconduite officielle, selon les archives judiciaires.

“Un trou dans mon coeur”

Tard le 10 juin, Glass a appelé la police parce que sa voiture était restée bloquée sur un talus.

Des vidéos partagées avec l’Associated Press montrent Glass refusant de sortir de sa voiture tout en disant à la police qu’il est “terrifié” et en faisant des formes de cœur avec ses mains aux agents. À un moment donné, on peut également le voir prier avec les mains jointes et dire : “Cher Seigneur, s’il te plaît, ne les laisse pas casser la fenêtre.”

Christian Glass devrait encore être en vie aujourd’hui. Alors qu’un grand jury est un pas de plus vers la justice, nous devons faire plus pour tenir la police responsable. https://t.co/Ai8svxB9t5 —@ACLUofColorado

Les agents ont parlé à Glass pour essayer de le persuader de quitter la voiture. Après plus d’une heure de négociations, la police a déclaré dans un communiqué de presse en juin que Glass était “disputé et peu coopératif” avant de casser la vitre du passager et de retirer un couteau du véhicule.

Glass a proposé de jeter deux autres couteaux par la fenêtre, mais la vidéo montre des officiers lui disant de ne pas le faire. Sa famille a déclaré qu’il était un passionné de géologie qui transportait des couteaux et des outils lors de ses excursions.

Une fois la fenêtre brisée, Glass a semblé paniquer et a saisi un deuxième couteau. La police a ensuite tiré sur Glass avec des sacs de haricots et l’a électrocuté avec un pistolet paralysant. Les images montrent Glass se tordant sur son siège et poussant un couteau vers un officier qui s’approche de la fenêtre arrière du conducteur. Puis un autre officier a tiré avec son arme, frappant Glass à six reprises, selon le rapport d’autopsie.

Lors d’une conférence de presse en septembre, la mère de Glass, Sally Glass, a déclaré que son fils souffrait de dépression, avait récemment reçu un diagnostic de TDAH et “avait un épisode de santé mentale” la nuit où il a été tué.

“J’ai un trou dans le cœur, et il y restera jusqu’au jour de ma mort”, a-t-elle déclaré.

Un rapport d’autopsie a révélé que Glass avait du THC, une concentration d’alcool dans le sang de 0,01 % et de l’amphétamine dans son système, le dernier dont l’avocat de la famille Siddartha Rathod a déclaré qu’il provenait probablement d’une ordonnance pour le TDAH.

“De vrais drapeaux rouges” dans la réponse de la police: des experts

Les experts du recours à la force et de la désescalade qui ont examiné les images pour l’Associated Press ces dernières semaines ont déclaré que l’affaire était un exemple de cas où un spécialiste de la santé comportementale ou une équipe d’intervention en cas de crise – des programmes devenant de plus en plus populaires à travers le pays – aurait pu aider de -aggraver la situation et éviter la mort de Glass.

À Denver et à New York, entre autres juridictions, des spécialistes de la santé comportementale sont envoyés aux appelants du 911 confrontés à des crises que la police peut ne pas être formée pour résoudre, ou pourrait même exacerber.

Les avocats Qusair Mohamedbhai, à gauche, et Siddhartha Rathod répondent aux questions lors de la conférence de presse de Denver en septembre. (Thomas Peipert/Associated Press)

“Il y a de vrais drapeaux rouges qui suggèrent des problèmes potentiels”, a déclaré Seth Stoughton, ancien officier de police et principal expert en matière d’utilisation de la force, qui a examiné des parties des images. Stoughton a témoigné lors du procès de Derek Chauvin, le policier qui a assassiné George Floyd dans le Minnesota.

Alors que les policiers peuvent être justifiés d’utiliser la force une fois qu’une situation s’est intensifiée, “c’est tout ce que nous faisons avant cela en termes de désescalade qui peut faire que ces situations prennent une direction complètement différente”, a déclaré Tamara Lynn, présidente du conseil exécutif de le National De-Escalation Training Center, qui a visionné les images.

Des officiers ont été licenciés

Lynn et Stoughton ont tous deux demandé pourquoi les agents n’avaient pas accepté l’offre de Glass, enregistrée par des images de caméras corporelles, de se désarmer en jetant ses couteaux par la fenêtre de sa voiture.

Alors qu’un couteau lancé peut constituer une menace, “les officiers ont de nombreuses occasions de se manœuvrer et de se mettre dans une position qui n’est pas risquée”, a déclaré Stoughton à AP en septembre. “Je suis un peu étonné qu’ils n’aient pas profité de ce qui ressemblait à une opportunité très claire pour qu’il se sépare des armes.”

Stoughton s’est également demandé pourquoi ils avaient besoin de casser la vitre de la voiture.

“Il n’est pas clair pour moi que cela aurait dû aller aussi loin”, a-t-il déclaré.

Un juge fédéral a émis des mandats pour Buen et Gould, qui font face à des cautions de 50 000 $ US et 2 500 $, respectivement, selon un communiqué de presse mercredi du procureur du cinquième district judiciaire Heidi McCollum, qui a constitué le grand jury.

Nichole Lentz, porte-parole du shérif du comté de Clear Creek, a déclaré dans un communiqué que les deux officiers avaient été licenciés à la suite des actes d’accusation.

L’enquête interne en cours du bureau du shérif a révélé “des défaillances politiques et procédurales”, a déclaré Lentz, ajoutant que le communiqué de presse initial du bureau après la fusillade “ne reflète pas l’intégralité de ce qui s’est passé lors de cette terrible nuit”.