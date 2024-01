Des policiers écopent de peines de prison avec sursis pour avoir agressé un homme noir qui a choqué la France

Un tribunal français a condamné vendredi à des peines de prison avec sursis trois policiers dans une rare affaire de brutalités policières portée devant le tribunal, après qu’un homme noir ait subi des blessures rectales irréversibles.

Certains militants ont déclaré que les policiers s’étaient toutefois enfuis sans problème.

Théo Luhaka est resté handicapé après avoir subi de graves blessures anales causées par une matraque de police, ainsi que des blessures à la tête, lors d’un contrôle et d’une fouille à Aulnay-sous-Bois en banlieue parisienne en 2017.

Marc-Antoine Castelain, 34 ans, reconnu coupable du coup de matraque ayant blessé Luhaka, a été condamné à 12 mois de prison avec sursis.

Ses collègues Jérémie Dulin, 42 ans, et Tony Hochart, 31 ans, ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis à l’issue des dix jours de procès. Les procureurs avaient requis respectivement trois ans de prison pour Castelain et six et trois mois pour Dulin et Hochart.

Le coup de Castelain a déchiré le muscle entourant l’anus de Luhaka, laissant une blessure de 10 centimètres (quatre pouces) de profondeur.

Mais le tribunal a rejeté l’accusation de “violences délibérées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente”.

La salle d’audience, tendue, était remplie de partisans de Luhaka et de policiers en civil pour le prononcé de la peine. Ensuite, Luhaka a été accueilli par une salve d’applaudissements.

Des militants ont brandi des affiches montrant les visages de personnes décédées à la suite de violences policières.

Luhaka, aujourd’hui âgé de 29 ans, a déclaré qu’il rêvait autrefois de devenir footballeur, mais qu’il souffrait désormais d’incontinence et passait la plupart de son temps dans sa chambre à regarder la série policière américaine “Monk”.

La colère des militants

Il est cependant devenu un symbole de la tactique musclée que la police est accusée d’utiliser dans les immeubles de grande hauteur qui entourent la capitale française.

L’avocat de Luhaka, Antoine Vey, a déclaré que le verdict de culpabilité était une “victoire”, mais certains militants ont déclaré que la police s’en était tirée avec une tape sur les doigts.

“Le message envoyé à la police est : ‘Vous pouvez mutiler, tuer. Vous aurez un sursis'”, a déclaré la militante Amal Bentounsi.

Le groupe SOS Racisme a déclaré dans un communiqué que le ministère de l’Intérieur devait suivre le verdict en “engageant des réformes”. Il a déclaré que l’attaque de Luhaka était le résultat d’une “philosophie de l’ordre public basée sur la confrontation”.

L’avocat de Castelain, Thibault de Montbrial, a qualifié cette condamnation de “grand soulagement” car “il est établi, comme il l’a dit dès le premier jour, qu’il n’est pas un criminel”.

Il s’agit d’un cas rare de brutalité policière qui a été jugé devant un tribunal plutôt que lors d’une audience disciplinaire interne.

Luhaka a d’abord accusé Castelain de l’avoir violé avec une matraque – une accusation que le policier a niée, affirmant qu’il avait pointé sa matraque sur les jambes de Luhaka. Les procureurs ont déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer l’accusation de viol.

“J’avais l’impression d’avoir été violée”, a déclaré Luhaka au tribunal lundi.

L’organisme de surveillance de la police IPGN a conclu avant le début du procès qu’il y avait eu un “usage disproportionné de la force” et que les coups de matraque avaient été infligés à un moment où “Luhaka ne portait pas atteinte à l’intégrité physique des policiers”.

Castelain a déclaré que son coup de matraque était “légitime” et avait été “enseigné à l’académie de police”.

Les autres policiers se sont agenouillés, ont donné des coups de poing et ont dirigé du gaz poivré sur Luhaka alors qu’il était menotté et au sol.

L’affaire a explosé dans les médias après que les images des caméras de sécurité de l’incident ont été partagées en ligne.

Les militants ont accusé à plusieurs reprises la police française de brutalité et de racisme.

En juin de l’année dernière, un policier a abattu Nahel, un Français de 17 ans d’origine maghrébine, à Nanterre, en banlieue parisienne. Cette tuerie a déclenché plus d’une semaine d’émeutes.

