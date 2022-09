Des policiers du FPR alertent un homme qui tentait de débarquer d’un train en mouvement à la gare de Pune

Certains membres du personnel d’alerte de la Force de protection des chemins de fer (RPF) ont aidé à éviter un accident lorsqu’ils ont empêché un homme de passer sous un train en mouvement dans une gare du Maharashtra. L’incident a été capté sur une vidéosurveillance installée à la gare et la vidéo a ensuite été partagée par le ministère des Chemins de fer sur Twitter.

Dans le clip, on peut voir un train arriver à la gare de Pune dans le Maharashtra. Avant que le train ne s’arrête, on voit un passager essayer de descendre à la gare avec son sac. Cependant, comme le train est toujours en mouvement, l’homme perd l’équilibre et glisse sur le quai. Il est brièvement traîné et s’approche dangereusement de l’espace entre le quai et le train en marche.

Plus d’informations ! महाराष्ट्र के पुणे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान एक यात्री संतुलन खो बैठा, जिसे वहां तैनात सजगरपीएफ कर्मियों ने. सभी से अनुरोध है कि चलती ट्रेन में चढ़ने / उतरने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। pic.twitter.com/LpNuAT6Qy2 — Ministère des chemins de fer (@RailMinIndia) 6 septembre 2022

Cela alerte les policiers du FPR présents sur les lieux qui passent rapidement à l’action et se précipitent pour secourir le passager. Ils éloignent l’homme du train en mouvement, après quoi d’autres passagers sont également vus se rassembler sur place pour le surveiller.

Tout en partageant la vidéo, le ministère des Chemins de fer a exhorté les passagers à ne jamais essayer de descendre d’un train en marche car cela peut être fatal.

Les policiers en alerte ont été identifiés comme étant le sous-inspecteur SK Sharma, l’ASI Praful Kharche et le gendarme RK Sonkar. Le passager, qui a ensuite été identifié comme étant G Krishna, a déclaré qu’il voyageait d’Hyderabad à Pune mais qu’il n’a pas pu descendre à la gare de Pune à temps car il s’est endormi. Cela l’a fait se précipiter en descendant, ce qui lui a fait perdre l’équilibre et a glissé sur la plate-forme, selon Punekar News.

Alors que les accidents dans les gares deviennent de plus en plus fréquents, les chemins de fer demandent toujours aux passagers d’être prudents lorsqu’ils descendent ou montent dans un train. Il y a à peine un jour, une vidéo a fait surface où un homme a miraculeusement survécu après être tombé sur les voies ferrées de la gare de Bharthana à Etawah, dans l’Uttar Pradesh, juste au moment où un train était sur le point d’arriver. Le passager a glissé sur les rails depuis le quai mais a survécu indemne même lorsque le train l’a dépassé. Il a réussi à pénétrer dans l’espace entre les rails et la plate-forme et n’a subi aucune blessure.

