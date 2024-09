Des policiers de Washington DC condamnés à des peines de prison pour poursuite meurtrière et dissimulation

Deux policiers ont été condamnés jeudi à plusieurs années de prison pour leur rôle dans une poursuite mortelle d’un homme sur un cyclomoteur et dans la dissimulation qui a suivi – une affaire qui a déclenché des manifestations dans la capitale du pays.

Terence Sutton, un agent de la police métropolitaine, a été condamné à cinq ans et six mois de prison pour meurtre dans le cadre du décès de Karon Hylton-Brown, 20 ans, en octobre 2020. Andrew Zabavsky, un ancien lieutenant de la police métropolitaine qui supervisait Sutton, a été condamné à quatre ans d’emprisonnement pour avoir conspiré avec Sutton pour cacher la poursuite imprudente.

Le juge fédéral Paul Friedman a prononcé les deux peines de prison à l’issue d’une audience de trois jours. Il a permis aux deux policiers de rester en liberté en attendant leur appel, selon un porte-parole du ministère de la Justice.

Les procureurs avaient recommandé des peines de prison de 18 ans et un peu plus 10 annéesrespectivement, pour Sutton et Zabavsky.

Des centaines de manifestants ont manifesté devant un commissariat de police à Washington, DC, après la mort de Hylton-Brown.

En décembre 2022, après un procès de neuf semaines, un jury a reconnu Sutton coupable de meurtre au deuxième degré et a reconnu les deux officiers coupables de complot et d’entrave à la justice.

Dans la nuit du 23 octobre 2020, Sutton a conduit une voiture de police banalisée pour poursuivre Hylton-Brown, qui conduisait un cyclomoteur électrique sur un trottoir sans casque. Trois autres agents étaient passagers dans la voiture de Sutton. Zabavsky se trouvait dans un véhicule de police identifié.

La poursuite a duré près de trois minutes et s’est étendue sur dix pâtés de maisons, passant par des panneaux d’arrêt et empruntant une rue à contresens. Sutton a éteint les feux d’urgence et les sirènes de son véhicule et a accéléré juste avant qu’une voiture venant en sens inverse ne percute Hylton-Brown, projetant son corps en l’air. Il n’a jamais repris connaissance avant de mourir.

Le conducteur dont la voiture a heurté Hylton-Brown a témoigné qu’il aurait ralenti ou se serait arrêté s’il avait vu les gyrophares de la police ou entendu une sirène. Selon les procureurs, prolonger la poursuite a été une erreur, car cela ne tenait pas compte des risques pour la sécurité publique et a violé la formation et la politique du service de police en matière de poursuites.

« Hylton-Brown n’était pas un criminel en fuite, et les éléments du procès ont établi que les policiers n’avaient aucune raison de croire qu’il l’était », ont écrit les procureurs. « Il n’y avait également aucune preuve qu’il présentait un risque immédiat de préjudice pour autrui ou qu’il était armé. »

Selon les procureurs, Sutton et Zabavsky ont immédiatement tenté de dissimuler les faits : ils ont ignoré un témoin oculaire de l’accident sans l’interroger. Ils ont permis au conducteur dont la voiture a heurté Hylton-Brown de quitter les lieux dans les 20 minutes. Sutton a roulé sur les débris de l’accident au lieu de préserver les preuves. Ils ont induit en erreur un commandant en chef quant à la gravité de l’accident. Sutton a ensuite rédigé un faux rapport de police sur l’incident.

« Le fait qu’un policier dissimule les circonstances d’un décès qu’il a causé dans l’exercice de ses fonctions constitue une infraction grave et une violation choquante de la confiance du public », ont écrit les procureurs.

Plus de 40 agents des forces de l’ordre, actuels et anciens, ont soumis des lettres au tribunal en soutien à Sutton, un vétéran du département depuis 13 ans.

« L’agent Sutton n’avait aucune intention de nuire à Hylton-Brown ce soir-là », Les avocats de Sutton ont écrit« Son seul motif était de procéder à un contrôle d’enquête pour s’assurer que Hylton-Brown n’était pas armé afin d’empêcher toute nouvelle violence. »

Les avocats de Zabavsky ont demandé au juge de condamner le vétéran de 18 ans du département à une probation au lieu d’une peine de prison. Ils ont déclaré que Sutton était le premier officier du MPD à être condamné à une peine de prison. accusé de meurtre et que le cas contre Zababasky est « tout aussi unique ».

« Le simple fait de poursuivre cette affaire, combiné à l’attention médiatique qui l’entoure, constitue une forme de dissuasion générale pour d’autres policiers qui pourraient se trouver dans une situation similaire à celle du lieutenant Zabavsky », les avocats de la défense ont écrit.

Amaala Jones Bey, la mère de la fille de Hylton-Brown, l’a décrit comme un père aimant et un petit ami solidaire.

« Tout cela a été écourté à cause des policiers imprudents qui ont illégalement poursuivi mon amant jusqu’à sa mort », a-t-elle écrit dans une lettre adressée au tribunal.