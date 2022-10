Des policiers de Vancouver qui ont menotté un homme Heiltsuk, sa petite-fille pas à la cérémonie d’excuses – Kelowna Capital News

Ce qui devait être une cérémonie de guérison avec un grand-père, une petite-fille de la Nation Heiltsuk et les policiers de Vancouver qui les ont arrêtés dans une succursale de la Banque de Montréal en 2019 a été annulé en raison du manque de présence des gendarmes.

Les gendarmes Canon Wong et Mitchel Tong ne se sont pas présentés lundi 24 octobre, a confirmé la Nation dans l’après-midi.

Maxwell Johnson tentait d’ouvrir un compte bancaire pour sa petite-fille de 12 ans, Tori-Anne, lorsque le couple a été menotté en 2019.

Dans un communiqué, la Nation a déclaré que Johnson et la communauté étaient profondément déçus par les décisions individuelles des agents de ne pas assister, mais considéraient également leur absence comme un symptôme de l’échec systémique plus large à reconnaître et à assumer la responsabilité du racisme dans la police de Vancouver. Département.

“Cela devait marquer le début d’une nouvelle relation entre la Nation Heiltsuk (Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique) et la Commission de police de Vancouver travaillant ensemble pour lutter contre le racisme systémique dans les services de police”, a déclaré la chef élue Marilyn Slett.

«Le manque de volonté des agents de marcher à nos côtés et de respecter nos traditions est une continuation de la discrimination dont la police a fait preuve envers les peuples autochtones dans le passé.»

Wong et Tong ont été suspendus et ont reçu l’ordre de suivre une formation de désescalade et de sensibilité culturelle en mars pour leur rôle dans le profilage racial et les arrestations.

Slett a souligné la promesse de campagne du nouveau maire élu Ken Sim d’ajouter 100 policiers supplémentaires à la force, notant que le manque de présence aux excuses traditionnelles – qui visait à satisfaire leurs sanctions disciplinaires – remet en question l’expansion du département.

« Pourquoi agrandir une institution qui ne peut ou ne veut pas faire avancer la justice et la réconciliation, ou assumer la responsabilité de ses actes ? »

Parce que les protocoles Heiltsuk ne permettent pas aux gens de se tenir à la place des autres, une cérémonie d’excuses traditionnelle ne peut avoir lieu que si ceux qui ont causé le mal sont eux-mêmes présents.

Au lieu de cela, les dirigeants Heiltsuk dirigeront une cérémonie et un festin édifiants pour la famille Johnson.

Black Press Media a contacté le conseil de police de Vancouver, ainsi que Sims, pour commentaires.

