Des policiers de Mumbai et des habitants se réunissent pour soulever une voiture renversée dans une vidéo virale

Une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux où l’on peut voir de bonnes personnes de Walkeshwar dans le sud de Mumbai remettre une voiture renversée sur ses roues. Publiée à l’origine par un utilisateur d’Instagram nommé Binjal Parekh, la vidéo a ensuite été partagée par le créateur de contenu Manav Manglani avec la légende : pieds à Walkeshwar #mumbai aujourd’hui #JEUDI #helpinghands #ManavManglani @manav.manglani vidéo avec l’aimable autorisation de @binjalparekh (sic). »

Dans la vidéo, on peut voir environ 10 à 12 personnes soulever une Ford Ecosport renversée sur ses roues. Le groupe de personnes comprend à la fois des localités et des policiers. Bien que l’acte ait été applaudi par les internautes, on ne sait pas encore qui est le propriétaire de la voiture et comment elle s’est renversée en premier lieu.

Alors que la vidéo devenait virale, les gens ont commencé à applaudir les bons samaritains pour leur geste aimable et à saluer « l’esprit de Mumbai ». ont été finis, tous sont allés à leurs joyeuses affaires. Pas de bêtises, c’est pourquoi ça s’appelle Mumbai. Aucune autre ville au monde n’a de gens aussi serviables, qui s’arrêtent de leur vie bien remplie, vous aident et s’en vont. »

L’administration locale du Maharashtra a décidé d’assouplir progressivement les restrictions imposées pendant le verrouillage et dès que le processus de déverrouillage a commencé, les gens ont commencé à affluer vers les destinations touristiques. Une fois que la mousson a frappé la ville, les Mumbaikars ont envahi la région des collines de Lonavla, Navi Mumbai et se sont également tournés vers les collines près de Pune.

Le gouvernement du Maharashtra a assoupli toutes les restrictions à partir du 11 juin, le nombre de cas de Corona étant tombé à 500. Au cours de la deuxième vague, la Statue de l’unité a été fermée aux touristes et est actuellement à nouveau ouverte aux touristes à partir du 8 juin.

