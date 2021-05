Des policiers de l’Oregon inculpés après un prétendu harcèlement avec le drapeau du BLM

Un policier de l’Oregon fait face à des accusations de faute criminelle après avoir conduit chez lui un autre policier soupçonné d’avoir commis un crime au lieu de l’arrêter.

L’officier de police de Forest Grove, Bradley Schuetz, a été inculpé d’un chef d’inconduite officielle au premier degré, a déclaré vendredi le département de police de Beaverton dans un communiqué. Les accusations découlent d’un incident survenu à Halloween l’année dernière, lorsque des agents ont été envoyés à l’appel d’un vol en cours, selon la police.

Juste après minuit, un homme aurait pénétré dans l’allée de la maison de Mirella Castaneda, déclenché l’alarme de sécurité sur le camion de son mari et cogné sur un drapeau Black Lives Matter, selon des documents judiciaires. Le suspect aurait donné un coup de pied à sa porte d’entrée pour essayer d’entrer chez elle, effrayant son jeune fils.

Il « a terrorisé Mme Castaneda et sa famille et leur a crié de se battre », selon une plainte pour droits civils déposée par son avocat.

Castaneda a appelé le 911 et le premier répondant a reconnu le suspect comme étant le collègue de Schuetz, l’agent de repos Steven Teets, selon la police. Les officiers ont déclaré que Teets était « très ivre », n’a pas reconnu les officiers qui ont répondu et « s’est mis au carré » dans une « position de combat », selon une note du bureau du shérif du comté de Washington obtenue par le Portland Tribune.

Schuetz, le deuxième officier intervenant, a ramené Teets chez lui, a indiqué la police. En n’arrêtant pas Teets, Schuetz «a empêché l’enquête de se dérouler», a déclaré le sergent de police Beaverton. Kevin MacDonald a déclaré à The Oregonian.

Les avocats de Castaneda ont déclaré que les enquêteurs n’avaient pas non plus fouillé Teets à la recherche d’armes, omettant intentionnellement de leurs rapports de police que l’incident était motivé par le drapeau Black Lives Matter et qu’ils n’avaient pas allumé leurs caméras corporelles qui auraient documenté le drapeau.

« Les agents qui ont enquêté sur l’appel 911 de Mme Castaneda ont travaillé de concert, intentionnellement ou inconsciemment en raison de préjugés implicites, pour priver Mme Castaneda de ses droits constitutionnels de diverses manières et en grande partie en raison de son soutien à Black Lives Matter. » selon un avis de réclamation délictuelle.

L’avis allègue également que les agents ont caché à Castaneda des informations sur le suspect et l’ont traitée différemment en raison de son point de vue politique.

« Pour ma santé mentale et celle de ma famille, je sentais juste que j’avais besoin de savoir ce qui s’était passé », a-t-elle déclaré au Portland Tribune. « Cela a vraiment ébranlé mon sentiment de sécurité. »

Le bureau du shérif du comté de Washington a enquêté et arrêté Teets le 1er novembre. Il fait face à des accusations de méfait criminel au deuxième degré et de conduite désordonnée au deuxième degré.

Teets était en service administratif et Schuetz en congé administratif payé, a rapporté The Oregonian. L’agent Amber Daniels, qui a également répondu à l’incident, ne fait pas l’objet d’accusations criminelles.

En novembre, Castaneda a intenté une action en justice, affirmant que Teets s’était livrée à une intrusion par négligence et à une atteinte à la vie privée. Le procès allègue que l’agent a pris pour cible la maison à cause du drapeau Black Lives Matter et l’a harcelée «à cause de ses convictions personnelles et politiques».

En avril, son avocat a informé le département de police de Forest Grove et le bureau du shérif du comté de Washington qu’elle pouvait les poursuivre en justice et a invité les départements à la médiation.

Michael Fuller, l’avocat de Castaneda, a déclaré à USA TODAY que les accusations portées contre Schuetz l’ont rendue plus optimiste quant au fait que le processus impliquera une plus grande transparence et une plus grande responsabilité.

« Je ne pense pas qu’elle soit heureuse simplement parce qu’un officier a été inculpé », a déclaré Fuller. « Jusqu’à présent, ce n’est rien de punitif. Nous voulons juste que la police soit traitée comme n’importe qui d’autre. Jusqu’à la semaine dernière, cela ne s’est pas produit. »

L’avocat de Schuetz, Steve Myers, a déclaré à la Tribune que son client et Daniels n’avaient violé aucune loi et a déclaré que les questions sur les décisions controversées «devraient être adressées à quelqu’un au-dessus de leur rang».

«Ils l’ont immédiatement signalé à leur sergent», a-t-il déclaré. « Il y a, au moins à mon avis, une explication très logique de ce qu’ils ont fait sur scène. »

