Des policiers de Jalpaiguri transportent des écoliers dans une rue gorgée d’eau au milieu de fortes pluies

Une heure de pluie et la route nationale de la région de Metli à Jalpaiguri a été gorgée d’eau. Naturellement, un certain nombre d’écoliers étaient coincés à mi-chemin. La police de Jalpaiguri a atteint la zone et a estimé qu’il n’y avait aucun moyen de faire baisser l’eau au cours des deux à trois prochaines heures.

Soudain, le contingent de police a senti à ce moment-là qu’il fallait emmener ces enfants à leur école. Un par un, les policiers ont transporté tous les enfants et les ont aidés à rejoindre leur école.

Cet incident s’est produit sur l’autoroute Chalsha Metly State. Non seulement ils ont littéralement transporté les enfants de deux écoles, mais ils ont également nettoyé la zone. S’adressant à News18, Jalpaiguri SP Debarshi Dutta a déclaré: “C’est l’incident d’hier après-midi. En raison de fortes pluies, le niveau d’eau a augmenté à la rivière Kurti près de la célébration de l’hôtel près d’Aibheel TE et l’eau a commencé à couler sur la route.

Il a ajouté : « À cette époque, les élèves de l’école Matteli Hindi et de l’école Bengali se rendaient à leur école et se sont retrouvés coincés à cet endroit. Ils ont été secourus avec l’aide d’une équipe de police et de quelques habitants locaux et ont pu traverser la route détrempée. Les élèves étaient au nombre d’environ 100. Je félicite les policiers impliqués dans cette mission de sauvetage. Les habitants étaient très heureux de voir la police porter leurs enfants.

Vidyas Khetiya, membre du panchayat local, a déclaré : « C’est vraiment bien, nous les remercions, la façon dont ils ont pris nos enfants est louable.

L’engorgement de l’eau est un problème majeur dans cette région et les habitants étaient heureux que la police ait pris différentes initiatives pour s’assurer que les enfants atteignaient leur école.

