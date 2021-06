Des policiers chassent un homme avec des «ongles sales» après qu’une femme cueillant des champignons sauvages dans les bois ait été touchée à l’arrière de la tête

UNE FEMME a été forcée de repousser un agresseur après qu’un homme aux « ongles sales » l’ait frappée à l’arrière de la tête dans une forêt isolée.

La victime était accroupie en train de cueillir des champignons sauvages dans le Buckinghamshire lorsqu’un homme aux « mains rugueuses et aux baskets défraîchies » l’a frappée.

Une femme a été touchée à l’arrière de la tête alors qu’elle cueillait des champignons sauvages à Beaconsfield Crédit : Geograph.org

L’agression s’est produite mardi près du domaine de Halls Barns Crédit : Geograph.org

Dans une scène dramatique, la femme dans la quarantaine a effrayé l’agresseur cagoulé, lui criant dessus et l’injuriant avant qu’il ne s’enfuie.

Elle a été blessée au bras et à la cheville lors de l’agression, qui s’est produite à proximité de terrains de football près du domaine Halls Barns, à Beaconsfield, entre 14h30 et 17h00 mardi.

La police de Thames Valley a lancé un appel pour retrouver le voyou, mais pense que l’attaque était un incident isolé.

Un porte-parole a déclaré: « Le délinquant a été décrit comme un homme blanc qui portait un survêtement noir et de vieilles baskets blanches en mauvais état.

« Il avait également un haut à capuche noir avec la capuche relevée et un masque facial. Le délinquant avait les mains rugueuses avec des ongles sales et aurait la cinquantaine avec une petite corpulence et mesurait un peu moins de 6 pieds. »

L’inspecteur-détective Lucie Clarke, basé au poste de police d’Amersham, a déclaré que l’épreuve avait laissé la victime « secouée ».

« Il s’agit d’un incident préoccupant dans lequel une femme a été agressée alors qu’elle était en train de ramasser des champignons », a-t-elle déclaré.

« Heureusement, elle n’a pas été grièvement blessée, même si elle a manifestement été secouée par l’épreuve.

« Je lance un appel à toute personne qui se trouvait à proximité et pense avoir été témoin d’une activité suspecte ou d’un homme correspondant à la description du délinquant en fuite, de bien vouloir contacter la police.

« Nous gardons l’esprit ouvert quant au mobile du contrevenant, mais il semble qu’il s’agisse d’un incident isolé et aucun autre incident similaire n’a été signalé.

« J’exhorte toute personne ayant des informations à contacter la police. »