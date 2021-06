Des policiers chassent des hommes après un gang avec des couteaux d’un pied de long qui se sont bagarrés, laissant un adolescent poignardé

La POLICE traque un gang de voyous qui a poignardé un adolescent après qu’une bagarre avec des couteaux d’un pied de long ait éclaté à Hyde Park.

Des spectateurs horrifiés ont crié lorsque la violence a éclaté mardi dans le monument du centre de Londres.

La police espère trouver un gang de voyous impliqués dans une bagarre au couteau à Hyde Park Crédit : Police métropolitaine

Des images choquantes montraient le groupe brandissant des machettes et d’énormes lames d’un pied de long alors qu’ils poursuivaient un adolescent.

Un garçon de 17 ans a été poignardé dans la bagarre et a été transporté d’urgence à l’hôpital où il reste dans un état stable et ne mettant pas sa vie en danger.

La police a arrêté un garçon de 17 ans soupçonné de bagarre.

Ils ont également publié une série d’images choquantes dans le but de retrouver les coups de couteau.

Les images dramatiques montrent le groupe brandissant des armes et courant à travers le parc animé.

Certains portent des bandanas pour se couvrir le visage alors qu’ils se battent les uns contre les autres pendant l’horreur.

La violence a éclaté devant des chercheurs de soleil abasourdis Crédit : Police métropolitaine

On pouvait voir les voyous brandir d’énormes lames Crédit : Police métropolitaine

Un garçon de 17 ans a été poignardé lors de l’affrontement Crédit : Police métropolitaine

On peut voir un yob brandissant un couteau d’un pied de long Crédit : Police métropolitaine

Le surintendant-détective Alex Bingley a déclaré: « Nous exhortons quiconque connaît ou peut identifier les hommes sur ces photos à se manifester. Aucune information n’est trop petite.

« La violence effrontée dont ont été témoins de nombreuses personnes profitant du soleil à Hyde Park était à la fois choquante et inacceptable.

« Nous apprécions que les images et les vidéos largement partagées à la suite de l’incident aient suscité l’inquiétude des habitants de la région et de ceux qui visitent régulièrement le parc.

La police espère retrouver les coupables Crédit : Police métropolitaine

Ils ont critiqué la violence « effrontée » Crédit : Police métropolitaine

« Je tiens à rassurer le public que nous nous engageons à faire en sorte que nos parcs restent un espace sûr pour le plaisir de tous. Nous faisons tout notre possible pour retrouver les personnes impliquées et les traduire en justice.

« Les visiteurs du parc verront une présence policière accrue et s’ils ont des inquiétudes, je les encouragerais à parler aux agents. »

La Grande-Bretagne connaît une explosion de violence avec une flambée des températures et un assouplissement du verrouillage créant une « tempête de crime parfaite », a averti un chef de la police.

Environ 18 personnes ont été poignardées en seulement une semaine avec six victimes de meurtre.

Ken Marsh, président de la Metropolitan Police Federation, a averti qu’une « tempête parfaite » se préparait alors que le verrouillage s’assouplit et que de plus en plus de personnes recommencent à repartir.

M. Marsh attribue la flambée de violence à un certain nombre de facteurs, notamment la récente vague de chaleur et les criminels « se lâchent, pensant qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent » après le verrouillage.

Toute personne ayant des informations sur la bagarre à Hyde Park peut appeler la police au 101 en citant CAD7861/01JUN ou appeler Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.