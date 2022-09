Des policiers blessés lors de violents affrontements devant l’ambassade d’Iran à Londres alors que des manifestations meurtrières contre le régime se propagent dans le monde entier

PLUSIEURS policiers ont été blessés dans des affrontements violents et choquants entre des manifestants et des voyous pro-iraniens devant l’ambassade du régime à Londres ce soir.

Des scènes laides ont éclaté alors que des centaines de personnes manifestaient contre la répression brutale de l’Iran contre les manifestations en cours contre le hijab qui ont jusqu’à présent fait des dizaines de morts.

Des centaines de personnes se sont rassemblées devant l’ambassade d’Iran à Londres dimanche Crédit : AP

Les manifestants qui ont franchi les barrières de sécurité peuvent être vus debout au sommet du bâtiment d’entrée dimanche Crédit : Twitter

Les murs du bâtiment de l’ambassade ont été bombardés de peinture rouge dimanche Crédit : AP

Des images montraient des foules déferlant sur des flics contre une barrière alors qu’ils tentaient de pénétrer par effraction dans l’ambassade de Kensington.

Des partisans du régime ont également été vus se battre avec des bâtons alors qu’ils affrontaient des individus appelant à la fin de la République islamique d’Iran dans la rue ouest de Londres.

L’avocat iranien Eyad Aldulaimi basé à Londres a décrit des scènes de “manifestants en colère prenant d’assaut l’ambassade d’Iran à Londres” après que des individus aient réussi à franchir les barrières de sécurité protégeant l’ambassade.

La police métropolitaine a confirmé que les manifestations devant l’ambassade d’Iran à Londres étaient devenues “violentes” dimanche après-midi, entraînant l’arrestation de cinq personnes.

“Au cours de l’après-midi du dimanche 25 septembre, un grand nombre de manifestants se sont rassemblés sur les lieux, avec un groupe important déterminé à semer le désordre”, a déclaré la Met Police dans un communiqué à 18h10.

“D’autres ressources policières ont été mobilisées pour soutenir les personnes sur le terrain après que des manifestants ont tenté de franchir les lignes de police et ont lancé des missiles sur des officiers.”

La force a ajouté: “Cinq arrestations ont été effectuées pour des infractions, notamment des troubles violents.

“Nous savons qu’un certain nombre de policiers ont été blessés alors qu’ils s’occupaient de la maladie; aucun d’entre eux ne semble être gravement blessé.”

Tajuden Soroush, correspondant international principal de la chaîne d’information Iran Intl qui couvrait la manifestation à Londres, a confirmé que la sécurité de l’ambassade avait été violée.

“Des manifestants en colère sont entrés dans l’enceinte de l’ambassade d’Iran à Londres et ont bombardé l’ambassade d’œufs”, a déclaré Soroush. tweeté à 15h38.

Dans une vidéo postée par le journaliste, on peut voir un homme vêtu de noir debout au sommet du bâtiment de sécurité à l’entrée de l’ambassade portant un drapeau iranien et jetant une chaise en plastique sur le terrain de l’ambassade, tandis qu’un autre manifestant jette de gros objets sur les murs du bâtiment officiel.

Le soir venu, les murs de l’ambassade étaient recouverts de peinture rouge.

Des vidéos antérieures circulant sur les réseaux sociaux semblaient montrer une faible présence policière à l’extérieur de l’ambassade, certains témoins tweetant : “La police est trop peu nombreuse, sans équipement de protection”.

Une autre vidéo publiée par le vlogger Paul Brown montre plusieurs individus se battant, tandis que d’autres tentent de les calmer.

“Le coup d’envoi dans les rues de Londres entre les manifestants de la liberté iranienne et le Muharram [first month of the Islamic calendar] rassemblements à Marble Arch Londres – pas de police ici pour le moment”, a posté le vlogger à 17h05.

Le journaliste Dylan Frank a publié un vidéo des manifestants se sont affrontés avec des policiers après que la sécurité a rapidement mis en place une barrière pour empêcher les manifestants d’entrer dans les bâtiments de l’ambassade.

À la tombée de la nuit, les manifestations se sont propagées à Maida Vale, où des policiers ont été vus en train de frapper un manifestant allongé sur le sol, alors qu’il assistait à une manifestation devant le Centre islamique d’Angleterre.

Le Centre a été fondé par le représentant de l’ayatollah Khamenei.

Un autre manifestant iranien a été vu grimper au sommet du Centre pour agiter le drapeau du Lion et du Soleil – le drapeau national de l’Iran avant la révolution islamique de 1979.

Les manifestations se sont étendues aux villes européennes

Les manifestations iraniennes ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, le 16 septembre, après son arrestation par la police des mœurs pour “hijab inapproprié”.

Les manifestations iraniennes se sont étendues aux villes européennes, dont Paris et Athènes, au milieu d’une fureur mondiale croissante face à la répression brutale du régime.

Samedi, des centaines de personnes se sont rassemblées dans la capitale française sur la place centrale du Châtelet.

Outre les chants contre le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, deux militantes ont été vues en train de se raser la tête sur scène en signe de solidarité.

“Aujourd’hui, ce n’est pas seulement pour Mahsa, mais c’est aussi pour montrer notre haine de 43 ans envers la République islamique”, a déclaré Mahboubeh Moradi, un militant iranien vivant en France, cité par EuroNews.

“C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui et ce que nous voyons en Iran est une grande manifestation, et si je puis dire, une révolution qui est en train de se produire”.

Dimanche, les manifestations qui ont de nouveau éclaté à Paris est devenu plus tendu alors que la police anti-émeute affrontait des manifestants.

Des rassemblements ont également été organisés dans les capitales grecque et suédoise.

À Athènes, des femmes ont été vues en train de se couper les cheveux en agitant des pancartes indiquant “Dites son nom !” en référence à Mahsa.

À Stockholm, un groupe de femmes s’est également coupé les cheveux tandis qu’un autre groupe brandissait des photos de manifestants tués lors de la répression brutale du régime contre les manifestations à travers l’Iran.

Le régime de Téhéran a jusqu’à présent déclaré que 35 personnes avaient été tuées, mais les militants ont déclaré que le nombre est maintenant supérieur à 50 et pourrait atteindre 100, selon le groupe d’opposition, l’Organisation des moudjahidines du peuple d’Iran (MEK).

L’une des dernières victimes à avoir été identifiée était Hadis Najafi, 20 ans, de Karaj, dans le nord de l’Iran, qui est mort après avoir été “six fois abattu” au visage et à la poitrine par les forces de sécurité iraniennes.

Des manifestations ont eu lieu dans 133 villes des 31 provinces.

Partout en Iran, des manifestants se sont affrontés avec la police, lançant des pierres et des bouteilles, et incendiant plusieurs villes après plus d’une semaine de manifestations.

Un manifestant tient une pancarte avec la photo de Mahsa Amini devant l’ambassade d’Iran à Londres Crédit : AP

La police a affronté des manifestants devant l’ambassade d’Iran dimanche Crédit : Twitter