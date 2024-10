Des policiers arrêtent deux manifestants après une fusillade policière à Albuquerque

19 octobre — Les policiers ont arrêté deux personnes vendredi soir alors qu’une foule protestait contre une fusillade mortelle de la police devant un motel d’East Central.

Gilbert Gallegos, porte-parole de la police d’Albuquerque, a déclaré que Sean Kinney, 21 ans, et Emery Schmidt, 34 ans, avaient été incarcérés au centre de détention métropolitain.

Schmidt a été accusé de coups et blessures sur un agent de la paix, un crime au quatrième degré, et de refus d’obéir ou de se conformer à un agent, un délit. Kinney est accusé de résistance, d’évasion ou d’entrave à un officier, un délit, et de conduite désordonnée, un délit mineur.

La police a déclaré que Schmidt avait frappé un policier à l’épaule et au cou alors que les policiers tentaient d’arrêter Kinney après qu’il ait déchiré l’enregistrement de la scène de crime mis en place « pour montrer la ligne que les manifestants ne pouvaient pas franchir ». À l’époque, selon la police, les manifestants tentaient d’entrer sur les lieux d’une fusillade policière alors que le groupe de travail multi-agences enquêtait sur l’incident.

Schmidt et Kinney ont reçu l’ordre d’être libérés sous leur propre engagement samedi matin.

La manifestation a eu lieu quelques heures après que la police a abattu un homme alors qu’il était menotté devant le Tewa Lodge à Central et Alvarado. La police affirme que l’homme avait une arme à feu et qu’il a été abattu au cours d’une bagarre alors que les policiers tentaient de lui retirer l’arme à feu.

On ne sait pas si les policiers ont fouillé l’homme à la recherche d’armes lorsqu’il a été menotté et placé dans le SUV de la police. La police d’Albuquerque n’a pas révélé l’identité de l’homme.

Gallegos a déclaré samedi dans un communiqué que « les agents ont tenté d’accommoder les manifestants tout en protégeant l’intégrité d’une enquête active sur la scène du crime ».

« Malheureusement, certains individus ont intensifié leur comportement et ont tenté de perturber les actions des policiers. Une personne a frappé un policier alors qu’il tentait d’en arrêter une autre », a-t-il déclaré. « Bien que nous soutenions le droit de manifester, les agents et les détectives doivent pouvoir exercer leurs fonctions. »

Gallegos a déclaré que le département publiait samedi une vidéo des policiers montrant les échauffourées avec les manifestants « parce que de fausses informations circulent en ligne sur les arrestations ».

Dans une vidéo, une personne s’approche et déchire la bande de la scène de crime, utilisée pour définir le périmètre des enquêtes, et les agents interviennent pour arrêter la personne. Plusieurs personnes tentent de se placer devant la personne qui a déchiré le ruban adhésif et une bagarre s’ensuit avec la police.

Au cours de la bagarre, on ne voit pas grand-chose puisque des cris se font entendre avant que la police ne cloue au moins un manifestant au sol et ne le mette pendant qu’un autre policier pousse les gens dans la foule.

Une fois que la situation s’est calmée, la police a demandé aux manifestants de « quitter la zone » par haut-parleur et a été accueillie par des jurons de la foule, qui les accusait d’avoir tué « un membre non armé de la communauté ».

Alors qu’un policier accompagne Schmidt jusqu’à une voiture de police, elle dit quelque chose d’inintelligible, et un policier répond : « taisez-vous (juron) ».

La fusillade de vendredi s’est produite alors que les agents chargés de l’application du code de la ville tentaient d’expulser les locataires gênants du motel à la demande du propriétaire, selon la police.

Gallegos a déclaré que le plan était de laisser les autres locataires tranquilles tant que les chambres étaient conformes au code, mais les forces de l’ordre ont constaté qu’aucune des chambres n’était conforme au code.

Samedi matin, le motel était vide et condamné et un panneau jaune déclarait : « N’entrez pas. Bâtiment de qualité inférieure. Il n’est pas sûr d’occuper. »