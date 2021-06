Des policiers armés et des agents en tenue anti-émeute ont été bombardés de missiles par la foule après avoir été appelés à tirer et à poignarder à Brixton

La nuit dernière, des policiers et des officiers armés portant des tenues anti-émeute ont été bombardés de missiles par une foule déchaînée après avoir été appelés pour signaler qu’un homme avait été abattu et poignardé à Brixton.

Des vidéos publiées en ligne ont montré une forte présence policière dans le sud de Londres après l’arrivée des services d’urgence sur les lieux à 21h35.

Des policiers anti-émeutes se sont précipités sur les lieux à Brixton à la suite d’informations faisant état d’un coup de couteau la nuit dernière Crédit: UkNewsinPictures

Des officiers ont été bombardés de missiles sur les lieux de Brixton, dans le sud de Londres, la nuit dernière Crédit: UkNewsinPictures

Un homme dans la mi-vingtaine a été retrouvé souffrant de coups de couteau et de blessures par balle et il a été transporté d’urgence dans un hôpital du sud de Londres, mais son état est inconnu.

La police métropolitaine a confirmé que des officiers avaient été approchés par un grand groupe et que des missiles leur avaient été lancés.

Des images dramatiques prises la nuit dernière montraient une énorme file d’officiers portant des tenues anti-émeute tandis qu’une autre image montre une fenêtre de fourgon de police brisée après que des objets aient été lancés dans sa direction.

Les agents ont fermé les routes de la région et une scène de crime est toujours en place ce matin.

Quelques heures seulement après l’incident de Brixton, des flics ont été appelés à Rosendale Road à West Dulwich à la suite d’informations faisant état d’un autre coup de couteau.

On ne sait pas si les deux incidents sont liés.

NUIT DE L’EAU DE SANG

Et dans l’ouest de Londres, un autre homme a été poignardé la nuit dernière à Caxton Road, Shepherd’s Bush.

L’état des deux hommes n’est actuellement pas connu.

Cela survient alors que la Grande-Bretagne est en proie à une explosion de violence alors que la récente vague de chaleur et l’assouplissement du verrouillage déclenchent une « tempête parfaite » d’horribles coups de couteau et d’attaques.

Les esprits ont débordé après que les Britanniques ont passé des mois en détention – la chaleur estivale retardée ayant vu une série d’agressions se dérouler en quelques jours.

Mardi soir, des images choquantes ont montré le moment où un homme a été battu et poignardé par un gang armé de couteaux d’un pied de long devant une foule horrifiée à Hyde Park à Londres.

Il s’agissait du cinquième incident violent en quatre jours à travers la capitale alors que des gangs commencent à lancer des attaques après avoir été enfermés pendant des mois pendant le verrouillage de Covid.

Une fenêtre de fourgon de police a été brisée alors que des missiles ont été lancés vers les officiers Crédit: UkNewsinPictures

Un porte-parole de la Met Police a déclaré: « Des officiers ont été approchés par un grand groupe de personnes et des objets ont été jetés vers eux » Crédit: UkNewsinPictures

Un autre homme a été poignardé à seulement trois kilomètres à West Dulwich lors d’une autre nuit d’effusion de sang dans la capitale Crédit: UkNewsinPictures

Une autre personne a été poignardée à Shepherd’s Bush, dans l’ouest de Londres, la nuit dernière Crédit: UkNewsinPictures

Les flics de Londres ont salué le verrouillage pour avoir aidé à freiner l’activité des gangs, mais on craint que l’assouplissement des restrictions et le temps chaud ne provoquent une « tempête parfaite » pour le crime.

Ken Marsh, président de la Metropolitan Police Federation, a averti qu’une « tempête de crime parfait » se préparait alors que le verrouillage s’assouplissait et que de plus en plus de gens recommencent à sortir.

Il a déclaré à The Sun Online : « Au fur et à mesure que nous déverrouillons, cela va devenir de plus en plus problématique pour nous.

« Il y a plus d’activités liées aux gangs, nous avons vu des coups de couteau et des décès se produire en rapport avec cela.

« Vous avez une minorité de personnes orientées vers le crime qui ont été gênées dans ce qu’elles veulent faire pendant assez longtemps, en ce qui concerne le trafic de drogue et tout le reste.

« Et cela crée cette tempête parfaite de tous ces gens qui reviennent dans la rue, pensant qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent.

« TEMPÊTE DE CRIME PARFAITE »

« Nous le voyons se dérouler, avec le temps, il fait beaucoup plus beau, vous allez voir beaucoup plus de gens sortir.

«Ils ont été réprimandés de nombreuses manières en termes de ce qu’ils pouvaient et ne pouvaient pas faire pendant longtemps.

« Ils ne pouvaient pas se déplacer librement, alors maintenant, nous les voyons sortir et se déplacer.

« Ils n’aiment pas être micro-gérés et ils se lâchent et vous voyez les conséquences de cela, et les coups de couteau qui ont lieu, les représailles et tout ce qui va avec. »

Décrivant l’incident de Brixton hier soir, un porte-parole de la police du Met a déclaré: «La police a été appelée par le service d’ambulance de Londres à 21h37 le mercredi 2 juin pour signaler un homme blessé sur Moorland Road, SW9.

«Des agents, y compris des agents des armes à feu, et l’ambulance aérienne de Londres étaient présents.

« Un homme, âgé d’une vingtaine d’années, a été retrouvé souffrant de ce que l’on pense être des blessures par balle et des coups de couteau. Il a été emmené par le LAS dans un hôpital du sud de Londres ; nous attendons une mise à jour sur son état.

« Alors qu’ils se trouvaient sur les lieux, des agents ont été approchés par un grand groupe de personnes et des objets ont été jetés vers eux. Une scène de crime est en place et les agents restent dans la zone.

« Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la police via 101 en citant la référence Cad 7951/02 juin. »

Des images choquantes montrent un gang de voyous brandissant des armes à Hyde Park

Des témoins stupéfaits ont regardé avec horreur la foule tendre une embuscade à un garçon

Tony Eastlake, 55 ans, a été brutalement poignardé à mort à Islington, au nord de Londres, samedi Crédit: UkNewsinPictures

Le patron de la Metropolitan Police Federation, Ken Marsh, a averti aujourd’hui qu’une « tempête de crime parfait » se préparait Crédit : Twitter

Un garçon de 18 ans a été poignardé à mort à Edgware, au nord de Londres Crédit: UkNewsinPictures

Deajohn Reid a été nommé localement comme l’adolescent qui a été poignardé et tué à Birmingham lundi

Danny Humble, 35 ans, a été attaqué alors qu’il tentait de protéger sa petite amie à Cramlington, Northumbria, samedi Crédit : police de Northumbrie