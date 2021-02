Des policiers armés appelés au zoo après l’effraction d’un groupe pour lancer des objets sur des animaux

La police a emmené des officiers armés et un hélicoptère dans un zoo après avoir reçu des informations selon lesquelles des personnes se sont introduites par effraction et ont jeté des objets sur les animaux.

Les agents ont utilisé un équipement de vision nocturne pour aider à localiser quatre personnes soupçonnées d’avoir publié des images sur les réseaux sociaux du cambriolage au zoo de Marwell près de Winchester, dans le Hampshire, y compris des images d’eux jetant des objets sur les animaux.

Une porte-parole de la police du Hampshire a déclaré que l’entrée avait été forcée sur le site lundi soir avec des dommages importants causés à plusieurs bâtiments.

Un homme de 20 ans et un homme de 22 ans, tous deux de Fareham, ainsi qu’un homme de 22 ans et une femme de 22 ans, tous deux de Gosport, ont été arrêtés pour cambriolage et restent en garde à vue.

La porte-parole a déclaré: «La police a été appelée à 23 h 40 après qu’un membre du public ait vu des images de personnes pénétrant par effraction sur le site sur les réseaux sociaux.

«Ils ont également signalé que les suspects avaient jeté des objets sur les animaux.

« Nous en sommes encore aux premiers stades de cette enquête, nous ne pensons pas que quoi que ce soit ait été volé pour le moment. »

La police de Gosport, qui a publié une photo de vision nocturne d’un guépard sur Twitter, a déclaré: «Une unité ARV de la police de Hants, un chien policier et un hélicoptère ont répondu hier soir à des intrus du zoo de Marwell lançant des objets sur les animaux.

« 3 hommes de Gosport ont été arrêtés sur des soupçons de cambriolage, une femme est également en détention.

« Les guépards de Marwell n’étaient pas trop friands du chien policier! »

Le zoo de Marwell a déclaré: «Nous sommes profondément attristés par un incident au zoo hier soir et nous assistons aujourd’hui la police dans ses enquêtes.

« Nous tenons à rassurer nos supporters sur le fait que tous nos animaux sont en sécurité et que nos équipes d’experts sont sur place pour les soigner au plus haut niveau. »