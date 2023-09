Des policiers appelés à l’école alors que parents et élèves furieux protestent contre les conditions de « prison »

Des parents et des élèves FURIEUX se sont rassemblés dans une école pour protester contre les conditions de « prison » et des flics ont été appelés pour gérer la situation.

Des jeunes ont organisé une action contre ce qu’ils considèrent comme des règles draconiennes à la Camborne Science and International Academy (CSIA), à Cornwall.

Des flics ont été appelés à la Camborne Science and International Academy après les protestations des élèves et des parents Crédit : BPM

Des élèves et des parents à l’extérieur de la Camborne Science and International Academy pour protester contre les règles draconiennes Crédit : BPM

Les parents sont également mécontents du projet de l’école de rejoindre un groupe multi-académies. Crédit : BPM

Aujourd’hui, les parents se sont rassemblés devant l’école et les élèves ont également quitté le bâtiment pour protester contre l’école que certains ont comparée à une « prison ».

Les policiers de Devon et de Cornwall restent sur les lieux après avoir été informés d’une manifestation à la Camborne Science and International Academy impliquant des élèves qui se déroulait sur le terrain de l’école.

Les parents ont déjà fustigé les règles « dures » du secondaire, des dizaines d’entre eux partageant des exemples de punitions de leurs enfants pour tout, du retard de quelques minutes au bâillement.

Des agents locaux sont venus parler avec l’école et donner des conseils pour garantir que la manifestation reste sûre.

Les mamans, les papas et les élèves ont donné le coup d’envoi au régime apparemment nouveau et plus strict de Camborne Science and International Academy.

Cela implique du temps de « réflexion », où les enfants sont retirés de la classe et mis en détention.

Les parents affirment que les élèves doivent constamment écrire des lignes dans un cahier d’exercices et ne sont pas autorisés à s’arrêter.

Les élèves ont droit à des heures, voire des jours, de « réflexion ».

Et les parents des élèves du secondaire affirment que les sanctions sont totalement injustes et les dissuadent de poursuivre leurs études.

De nombreux enfants sont devenus anxieux, selon leurs parents, alors que l’école est critiquée pour son approche « de style militaire » face aux actes répréhensibles.

Parmi les raisons invoquées pour expliquer les retenues quotidiennes des enfants figurent le fait d’être en retard de quelques minutes en classe, de porter des pantalons qu’ils portent depuis des années parce qu’ils ne sont plus jugés appropriés, de demander à aller aux toilettes, de ne pas avoir de trousse transparente et de les enlever. un blazer pendant une canicule.

D’autres affirment que leurs enfants ont été suspendus pour la vague raison qu’ils n’étaient pas suffisamment attentifs ou simplement parce qu’ils posaient leurs mains sur un bureau.

L’un d’entre eux a même déclaré que leur enfant était puni pour avoir bâillé.

Les parents sont également préoccupés par son projet de rejoindre un trust multi-académies, Athena Learning Trust, connu pour ses régimes stricts.

La CSIA et sa société de relations publiques ont été contactées pour commentaires, ainsi que la police du Devon et de Cornwall.