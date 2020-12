La police antiterroriste montera à bord des bus de Londres et des arrêts de bus et des gares de patrouille dans le cadre d’une équipe dédiée à contrecarrer les attaques terroristes dans la capitale.

La police du Met a confirmé que la nouvelle équipe sera soutenue par des agents armés et patrouillera également dans les échangeurs de transport et effectuera des contrôles réguliers des véhicules dans des endroits clés de la ville.

Les officiers, qui font partie du Commandement de la police des routes et des transports (RTPC) du Met, utiliseront également des chiens renifleurs et la reconnaissance des plaques d’immatriculation pendant les patrouilles, tandis que certains agents seront postés dans les salles de contrôle de vidéosurveillance pour surveiller la ville.

Les mesures ont été annoncées alors que le commissaire adjoint du Met, Neil Basu, a averti que les enquêtes sur les complots extrémistes avaient atteint un niveau record.

Le principal officier anti-extrémisme de la force a averti les Londoniens de ne pas devenir complaisants pendant la période des fêtes alors que Londres passait à des restrictions de niveau 3.

L’unité des routes et des transports du Met a lancé une nouvelle équipe de lutte contre le terrorisme pour renforcer les efforts de la ville pour contrecarrer une attaque terroriste alors que les enquêtes sur les complots extrémistes atteignent un niveau record

La nouvelle équipe est déployée dans le cadre du Project Servator de la force – une tactique policière spécialisée « pour dissuader, détecter et perturber une gamme d’activités criminelles, y compris le terrorisme, tout en assurant une présence rassurante pour le public », a déclaré la force.

Les agents sont spécialement formés pour repérer les signes que quelqu’un envisage ou se prépare à commettre un acte criminel ou terroriste.

Leurs patrouilles comprennent un mélange d’agents en uniforme et en civil qui peuvent se présenter à tout moment et en tout lieu.

L’inspecteur James Beattie, Commandement de la police des routes et des transports, a déclaré: « C’est une bonne nouvelle pour le public voyageur et une mauvaise nouvelle pour toute personne ayant des intentions terroristes ou criminelles.

«L’introduction d’officiers de serviteurs de projet RTPC spécialement formés rendra la vie encore plus difficile pour les terroristes et les criminels potentiels d’opérer sur les routes et le réseau de transport de Londres.

«Par conséquent, nous créons un environnement plus sûr pour les membres du public voyageur.

La nouvelle équipe de Project Servator montera à bord des bus, patrouillera dans les arrêts et les stations de bus et effectuera des contrôles des véhicules dans des endroits clés de Londres tandis que certains agents surveilleront la vidéosurveillance.

«Ne soyez pas surpris si vous nous voyez apparaître. Il n’y a pas de quoi s’inquiéter et nous parlerons aux membres du public et les exhorterons à nous aider.

«Vaincre le terrorisme nécessite un effort collectif de la communauté où la police, le personnel de sécurité, les commerçants et le public se réunissent pour minimiser les risques d’attaques.

« La coopération entre le public et la police est une puissante défense contre le terrorisme. »

Les équipes de Project Servator du Met opèrent dans tout Londres depuis avril 2018. Entre cette date et novembre 2020, elles ont arrêté plus de 1 000 personnes et ont rassemblé plus de 2 000 éléments de renseignement relatifs à des activités criminelles.

La force dit que la nouvelle équipe de Project Servator fournira une couche supplémentaire de sécurité protectrice sur les routes et le réseau de transport.

Sur la photo: le commissaire adjoint Neil Blasu

Cela renforcera les patrouilles de Project Servator existantes dans les zones très fréquentées telles que les centres commerciaux, autour des attractions touristiques, le Square Mile et les aéroports de Londres.

L’équipe travaillera en partenariat avec d’autres équipes de serveurs de projet à travers le Met, la police de la ville de Londres, la police britannique des transports et la police du ministère de la Défense.

Cela vient après que le commissaire adjoint du Met, Neil Blasu, a exhorté les Londoniens à être vigilants ce Noël, bien que les rues soient plus calmes que d’habitude.

Il a déclaré au Evening Standard: « Nous ne voulons pas que les gens deviennent complaisants.

« Nous sommes à un niveau de menace grave, ce qui signifie qu’une attaque est très probable et nous sommes là pour une raison.

« Au cours des deux dernières semaines, nous avons atteint un sommet historique du nombre d’enquêtes auxquelles nous sommes confrontés, il est donc bien supérieur à 800.

« En fonction de la destination de Londres, je pense que les gens risquent d’être complaisants car ils pensent qu’un manque d’espaces surpeuplés ou d’espaces accessibles au public signifie que l’opportunité est moindre et que la menace est moindre.

Mais Streatham High Road a prouvé que ce ne sont pas seulement les lieux emblématiques comme Oxford Street qui font la différence. Si un terroriste veut commettre une infraction terroriste, il le fera.

M. Blasu a averti que le verrouillage avait augmenté la possibilité pour ceux qui se sentent isolés de se radicaliser en ligne et les a décrits comme «la plus grande menace».

Asst. Le commissaire Neil Blasu a souligné l’attaque de Streatham High Road (photo), où un terroriste a attaqué trois personnes avant d’être abattu par la police, comme un exemple de la façon dont les assaillants terroristes ne ciblent pas toujours des points chauds touristiques évidents comme Oxford Street dans la capitale britannique.

Le mois dernier, le ministre de l’Intérieur Priti Patel a élevé le niveau de menace terroriste du Royaume-Uni à « sévère », ce qui signifie qu’une attaque est « très probable ».

Le changement, qualifié de « précaution », est intervenu un jour après qu’un homme armé à Vienne a tué quatre personnes dans un saccage pendant la nuit et une semaine après qu’un couteau d’origine tunisienne a poignardé à mort deux femmes et un homme à Notre-Dame de Nice. cathédrale en France.

Le dernier niveau de menace signifie qu’une attaque est très probable, selon le système de classification du gouvernement. Le niveau «substantiel» précédent signifiait qu’une attaque était probable.

Si vous voyez ou entendez quelque chose de suspect, faites confiance à votre instinct et ACT – Action contre le terrorisme. Vous pouvez faire un rapport en toute confiance sur www.gov.uk/ACT ou en appelant le 0800 789 321.

En cas d’urgence, appelez toujours le 999.