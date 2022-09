Des poissons se douchent de bisous, les internautes veulent ce qu’ils ont

L’amour est un langage universel. Tout comme les humains montrent leur affection en embrassant et en étreignant leur bien-aimé, les animaux montrent également leur affection à leur manière unique. Par exemple, lorsqu’un chien se sent aimé, il remue la queue et vous lèche, tandis que les chats frottent leur corps contre la personne qu’ils admirent et se mettent à ronronner. Cependant, avez-vous déjà remarqué le langage amoureux des poissons ? Sinon, vous devez regarder cette vidéo virale.

Partagée sur Instagram par un compte nommé naturelife_ok, l’adorable vidéo dévoile deux poissons dans un aquarium amoureux l’un de l’autre. La page Instagram a pris une tournure originale et a demandé aux téléspectateurs de suggérer une légende appropriée pour le clip désormais viral. “Légendez ceci”, lisez le message.

Top showsha vidéo

Voici le message réconfortant pour illuminer votre journée:

La courte vidéo s’ouvre sur deux lèvres roses de verrouillage du poisson Midas Cichlid et se lance dans une frénésie de baisers. Ils semblent tous les deux tellement amoureux alors qu’ils se frottent les lèvres l’un contre l’autre, semblant apprécier le petit moment d’affection.

Les deux poissons Midas Cichlid semblent être absorbés l’un par l’autre alors que les autres poissons de l’aquarium nagent. Leur amour pur a fait fondre le cœur des internautes. Les internautes se sont lancés dans les commentaires pour réagir à l’adorable couple aquatique.

“Le véritable amour”, a commenté un utilisateur. “Il a enfin trouvé l’amour. Tant mieux pour lui », a écrit un deuxième. Les couples ont également commencé à taguer leurs partenaires respectifs sur le post. “C’est nous”, étaient quelques-uns des commentaires. Pendant ce temps, les célibataires ont déploré le manque d’amour dans leur vie. “Les poissons ont plus de chance que moi”, a regretté un Instagrammer. “Ils ont plus de vie amoureuse que moi”, a plaisanté un quatrième.

La jolie vidéo a recueilli plus de 989 000 vues sur l’application de partage de photos avec plus de 26,6 000 likes. Que pensez-vous de ces poissons qui s’embrassent ?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici